Şam'da bombalı saldırı: 2 yaralı

Suriye'nin başkenti Şam'da bir otomobile yapılan bombalı saldırıda anne ile oğlu yaralandı.

Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezi Mezze'de bu sabah bir otomobile yapılan bombalı saldırı sonucu bir kadın ve oğlunun yaralandığı bildirildi. Polis saldırganı gözaltına alırken yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şam'da uzun zamandır patlamaların olmadığı kaydedildi. - ŞAM

Kaynak: İHA