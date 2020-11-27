Şam'da 4,4 büyüklüğünde deprem
27.11.2020 01:23 | Son Güncelleme: 27.11.2020 01:26
Suriye'nin Başkenti Şam'ın Duma ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Suriye'nin Başkenti Şam'ın Duma ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.08'de Şam'ın Duma ilçesinde 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 8,40 kilometre derinlikte gerçekleştiği ve Hatay'ın Yayladağı ilçesine 262 kilometre yakınlıkta olduğu tespit edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fırat Taşdemir