Sam Adekugbe resmen Hatayspor'da

Hatayspor, daha önce prensipte anlaşmaya vardığı Samuel Ayomide Adekugbe'yi resmen kadrosuna kattı.

Hatayspor, daha önce prensipte anlaşmaya vardığı Samuel Ayomide Adekugbe'yi resmen kadrosuna kattı.

Hatayspor, Kanada Milli Takımı oyuncusu sol bek Sam Adekugbe ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 25 yaşındaki Nijerya asıllı futbolcuyla prensip anlaşmasına varan bordo-beyazlı ekip, başarılı oyuncuya imza attırdı. Daha önce Norveç ekibi Valerenga'da forma giyen Samuel Ayomide Adekugbe, takımı ile son maçına çıkmasının ardından Hatayspor kampına katıldı.

Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Daha önce Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ile zoom görüşmesi yapan yeni transferimiz Samuel Ayomide Adekugbe ile imza töreni düzenledik. İstanbul'da kamp yaptığımız otelde düzenlenen imza törenine Futbol Şube Sorumlumuz Ender Yardımcı ve Teknik Direktörümüz Ömer Erdoğan katıldı" ifadelerine yer verildi.

(Gökhan Aklan/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı