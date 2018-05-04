Salzburglu Futbolcular, Hakemin Skandal Kararıyla Ağladı
Avrupa Ligi yarı finalinde Salzburglu futbolcular, Marsilya maçında hakemin hatalı kararının ardından kornerden gol yiyince maç sonunda gözyaşlarını tutamadı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nden sonra Avrupa Ligi yarı finallerinde de skandal bir hakem kararı yaşandı. Finale çıkan takımı bu hata belirlerken maç sonunda sahada isyan vardı.
UEFA Avrupa Ligi yarı finalin Salzburg, Marsilya karşısında 2-0'ın rövanşında aynı skora ulaşarak maçı uzatmalara götürdü. Ancak Marsilya 116. dakikada kornerden gelen topta Rolando'nun golüyle finale ulaşmayı başardı.
HAKEM SALZBURG'U YAKTI
Golün geldiği korner atışında ise bir hakem skandalı yaşandı. Marsilyalı futbolcunun şut denemesinde top kendi takım arkadaşına çıkarak dışarı çıktı. Aut kararı beklenirken Rus hakem Sergey Karasev korner dedi.
Kornerin ardından gelen golle birlikte Marsilya finali alırken Salzburg'lu futbolcular ve teknik heyet isyan etti. O dakikadan itibaren karşılaşmada disiplin kayboldu.
HAIDARI KIRMIZI KART GÖRDÜ
Haidari isyan ederken kırmızı kart gördü. Hakeme müdahalede bulundu. Uzun süre de dışarı çıkmak istemedi. Maçın bitimiyle birlikte Salzburglular hakemlerin üzerine yürüdü.
Bazı Salzburglu oyuncuların ise haksızlığa isyan ederken ağladıkları görüldü.
(CNN Türk)
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O DA BİŞEYMİ BİZİM BURADA TFF VE TAHKİMDE ADAM ÇILDIRTIYOR.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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iddaa 90 dk ya bakar uzatma bölümü olmaz ahmet cafcaf iddaa baronu değil 3 liralık oyuncu bile olamazsınCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Uzatmalar sayılmıyor maykCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Asıl suçlu benim hakemi ben ayartttım kusurabakma salzburg ama gol olmasa bahis baronu olarak çok para kaybedecektimCevap Yaz 5 3 Yayından Kaldır