Salzburglu Futbolcular, Hakemin Skandal Kararıyla Ağladı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nden sonra Avrupa Ligi yarı finallerinde de skandal bir hakem kararı yaşandı. Finale çıkan takımı bu hata belirlerken maç sonunda sahada isyan vardı.

UEFA Avrupa Ligi yarı finalin Salzburg, Marsilya karşısında 2-0'ın rövanşında aynı skora ulaşarak maçı uzatmalara götürdü. Ancak Marsilya 116. dakikada kornerden gelen topta Rolando'nun golüyle finale ulaşmayı başardı.

HAKEM SALZBURG'U YAKTI

Golün geldiği korner atışında ise bir hakem skandalı yaşandı. Marsilyalı futbolcunun şut denemesinde top kendi takım arkadaşına çıkarak dışarı çıktı. Aut kararı beklenirken Rus hakem Sergey Karasev korner dedi.

Kornerin ardından gelen golle birlikte Marsilya finali alırken Salzburg'lu futbolcular ve teknik heyet isyan etti. O dakikadan itibaren karşılaşmada disiplin kayboldu.

HAIDARI KIRMIZI KART GÖRDÜ

Haidari isyan ederken kırmızı kart gördü. Hakeme müdahalede bulundu. Uzun süre de dışarı çıkmak istemedi. Maçın bitimiyle birlikte Salzburglular hakemlerin üzerine yürüdü.

Bazı Salzburglu oyuncuların ise haksızlığa isyan ederken ağladıkları görüldü.

(CNN Türk)