Salzburg-Frankfurt maçına fırtına engeli

27.02.2020 17:29 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:29

Avusturya ekiplerinden Salzburg'un Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk edeceği müsabaka, saatte 120 kilometre hıza ulaşan fırtına sebebiyle ertelendi.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş karşılaşmasında TSİ 23: 00'te Salzburg'un Eintracht Frankfurt'u ağırlayacağı karşılaşma, Avusturya'da saatte 120 kilometre hıza ulaşan fırtına sebebiyle oynanamayacak. İki ekibin resmi internet sitelerinden yapılan açıklamada, müsabakanın bölgedeki kuvvetli rüzgar sebebiyle oynanamayacağı ifade edildi. Karşılaşma tarihinin mümkün olan en kısa sürede belli olacağı belirtildi.

Kaynak: DHA