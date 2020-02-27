Haberler » Spor » Salzburg-Frankfurt maçına fırtına engeli - Spor

Salzburg-Frankfurt maçına fırtına engeli

Avusturya ekiplerinden Salzburg'un Almanya temsilcisi Eintracht Frankfurt'u konuk edeceği müsabaka, saatte 120 kilometre hıza ulaşan fırtına sebebiyle ertelendi.

27.02.2020 17:29 | Son Güncelleme: 27.02.2020 17:29
Salzburg-Frankfurt maçına fırtına engeli

ekiplerinden 'un Almanya temsilcisi 'u konuk edeceği müsabaka, saatte 120 kilometre hıza ulaşan fırtına sebebiyle ertelendi.

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş karşılaşmasında TSİ 23: 00'te Salzburg'un Eintracht Frankfurt'u ağırlayacağı karşılaşma, Avusturya'da saatte 120 kilometre hıza ulaşan fırtına sebebiyle oynanamayacak. İki ekibin resmi internet sitelerinden yapılan açıklamada, müsabakanın bölgedeki kuvvetli rüzgar sebebiyle oynanamayacağı ifade edildi. Karşılaşma tarihinin mümkün olan en kısa sürede belli olacağı belirtildi.


Kaynak: DHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler