Salya kabusuyla çalkalanan Marmara'nın kıyılarında çöp temizliği
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Salya kabusuyla çalkalanan Marmara'nın kıyılarında çöp temizliği

İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ - Haberler | Güncel

Salya kabusuyla çalkalanan Marmara'nın kıyılarında çöp temizliği Dünya Çevre Günü kapsamında salya ile başı dertte olan Marmara Denizi'nin kıyısında çöp temizliği yapıldı.

Salya kabusuyla çalkalanan Marmara'nın kıyılarında çöp temizliği

TEKİRDAĞ - Dünya Çevre Günü kapsamında salya ile başı dertte olan Marmara Denizi'nin kıyısında çöp temizliği yapıldı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü, yurdun birçok yerinde çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Marmaraereğlisi Çevre Gönüllüleri, aylardır başı salya ile dertte olan Marmara Denizine kıyısı bulunan Marmaraereğlisi İlçesinin sahilinde temizlik yaptı. Ellerine çöp poşetleri alarak, sahili didik didik temizleyen vatandaşlar, halkın çevre katliamına karşı duyarlı olmasını istedi. Sahil temizliği, "En iyi temizlik kirletmemektir. Denizimize, suyumuza ve havamızı hep beraber sahip çıkalım. Trakya'da, Tekirdağ'da ve Marmaraereğlisi'nde kirli sanayi istemiyoruz" gibi sloganlarla sona erdi.

Salya kabusuyla çalkalanan Marmara'nın kıyılarında çöp temizliği
Salya kabusuyla çalkalanan Marmara'nın kıyılarında çöp temizliği
Salya kabusuyla çalkalanan Marmara'nın kıyılarında çöp temizliği
Salya kabusuyla çalkalanan Marmara'nın kıyılarında çöp temizliği

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ

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