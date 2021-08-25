Salya bitti, gözler 1 Eylül'de

Salya bitti, gözler 1 Eylül'de Tüm umutları 1 Eylül'den sonraya bağlı Balıkçılar 'Vira Bismillah' demek için gün sayıyor Salyadan temizlenen Marmara Balıkçıları tamir ve tadilat işlemlerini tamamlayarak dört gözle av yasağının kalkacağı 1 Eylül'ü bekliyorlar.

Salya bitti, gözler 1 Eylül'de

Tüm umutları 1 Eylül'den sonraya bağlı

Balıkçılar 'Vira Bismillah' demek için gün sayıyor

TEKİRDAĞ - Salyadan temizlenen Marmara Balıkçıları tamir ve tadilat işlemlerini tamamlayarak dört gözle av yasağının kalkacağı 1 Eylül'ü bekliyorlar. 1 Eylül'de 'Vira Bismillah' diyecek olan balıkçılar bu sezon vatandaşı balığa doyuracaklarını söyledi.

Geçtiğimiz sezon salya belası sebebiyle Marmara'dan umduğunu alamayan Tekirdağlı balıkçılar, av yasağı süresi boyunca Süleymanpaşa Balıkçı Barınağındaki tamir ve tadilat işlerini tamamlayarak, 'Vira Bismillah' demek için son günleri sayıyor. Gerekli mercilerden izin alıp denize deneme ağları attıklarını ifade eden balıkçılar, devletin marifeti ve hava olaylarının da etkisi ile denizin büyük oranda salyadan temizlendiğinden dolayı bu yıl Marmara'dan umutlu olduklarını dile getirdiler. 1 Eylül'den sonra yola çıkacak olan tayfalar, bu yıl vatandaşı balığa doyuracaklarını da belirttiler.

"Marmara Denizimiz kendini toparlıyor"

İlk günkü heyecan ile denize ağ atmayı beklediklerini dile getiren Balıkçı İdris Şeremet, "Bakanlıktan özel bir izin aldık. Bir arkadaşımızın teknesiyle denizin bazı kısımların ağ attık. Şuanda Marmara salyadan temizlenmiş gibi gözüküyor. En azından ilk günkü kadar değil. Denizler biraz daha ciddiye alındı. Biraz daha temizlendi. Marmara Denizimiz kendini toparlıyor. Bundan sonra hep beraber el ele verip denizlerimiz korumak için elimizden geleni yapıyoruz tabi ki, 1 Eylül'de 'Vira bismillah diyeceğiz. Her sene olduğu gibi aynı heyecanla, aynı zevkle bütün hazırlıklarımızı yaparak, çok iyi bir balıkçılık olacakmış gibi, hazırlık yapıyoruz tabi ki" dedi.

Salya devam ederse Karadeniz'e gidecekler

Şeremet açıklamasında bu yıl 2 çeşit ağ yaptıklarını da ifade ederek, "Hem hamsi ağını yaptık özel bir hamsi ağı. Hem de palamut ve çinakop için bir ağımız var. Hangisinde daha çok bereket varsa Allah'ın izniyle daha çok onun peşine düşeceğiz. Denizle bu sene biraz daha bereketli gözüküyor. Karadeniz bu sene biraz daha bereketli gözüküyor. Eğer ki salya devam ederse çoğunluk yine Karadeniz'de devam edeceğiz. Fakat Marmara'da salya azalmış gibi gözüküyor. İstavrit var denizde. Palamut her tarafta kendini gösterdi. Sinop'tan, Trabzon iline kadar palamut yavrusu gözükmeye başladı. Geçen seneki kadar bereketli olmasa bile bu sene yine palamut var. Hamsi var, istavrit var, daha çok lüfer (Sarıkanat) senesi gibi gözüküyor. İnşallah hayırlı bir sezon geçiririz. Kazasız belasız bir sezon ve bol bereketli bir sezon geçiririz inşallah. İnsanlarımızı da ucuz bir şekilde balık yedirmeye de kısmet eder inşallah. Tüm hekimler ve doktorlar bu hastalıkta balık yemenin sağlıklı olduğunu söylüyor. İnşallah bir şif olur insanlara" diyerek açıklamasını noktaladı.

"1 Eylül gelmeden kimse kesin bir şey söyleyemez"

Balıkçı Önder Dedeler ise, "Cümlemize hayırlı olsun. İnşallah bu sene bir şeyler olacak gibi duruyor. Ama 1 Eylül gelmeden kimse kesin bir şey söyleyemez. Görüyoruz sağda solda balık var. Çinekop ve lüfer olurda, palamut ne kadar olur bilemeyiz. Salya olan yerde var olmayan yerde yok. Deneme amaçlı ağ atmışlar. Salyanın olmadığını söylüyorlar" diye konuştu.

Balıkçı İrfan Dedeler da, "Şuanda gözüken bir şey yok. Kaykay yok diye biliyoruz. Hayırlı bir sezon olsun" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Dağ