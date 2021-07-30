Salur ve Avasun alevler altında

Salur ve Avasun alevler altında Yangını izlemek için bölgeye gelen vatandaşlar ekiplere zor anlar yaşatıyor Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 gün önce Yeniköy'de başlayan ve şu ana kadar 42 mahallede etkili olan yangın, Salur ve Yaylaalan mahallelerinde de devam ediyor.

Salur ve Avasun alevler altında

Yangını izlemek için bölgeye gelen vatandaşlar ekiplere zor anlar yaşatıyor

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 gün önce Yeniköy'de başlayan ve şu ana kadar 42 mahallede etkili olan yangın, Salur ve Yaylaalan mahallelerinde de devam ediyor. Yangını izlemek için araçlarıyla bölgeye gelen birçok vatandaş ise ekiplere zor anlar yaşatıyor.

Yangın, Yaylaalan Mahallesi'nde dün geceden beri devam ederken, sabah saatlerinde yeni bir yangın haberi de Salur Mahallesi'nden geldi. Salur Mahallesi'nde geniş bir alanda etkili olan yangın, mahallenin çevresinin alevlerle kaplanmasına neden oldu. Birçok yerde aynı anda yangın olması nedeniyle yangına az sayıda ekip müdahalede bulunurken, yangını izlemek için gelen birçok vatandaş ekiplere zor anlar yaşattı. Birçok kişi cep telefonlarıyla kayıt yapıp sosyal medyadan paylaşmak için araçlarıyla yangın bölgesine kadar geldi.

Öte yandan, Salur Mahallesinde Salur Mezarlığı karşısı, Orman İşletme Müdürlüğü Salur istasyonunun da bulunduğu bölgede etkili olan yangın tesisinde alevlere teslim olmasına neden oldu. Yangına müdahalede bulunan ekipler bir taraftan yangını söndürmek için çaba harcarken, bir taraftan da sırf yangını izlemek, cep telefonlarıyla canlı yayın yapmak amacıyla gelen meraklıları yanan bölgeden uzaklaştırmak için çaba harcadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Arif Kaplan