Saltuklu: "Hayatın çok hızlı değişiminde zorlanan kadınlarımız anlaşılmak istiyor"
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Saltuklu: "Hayatın çok hızlı değişiminde zorlanan kadınlarımız anlaşılmak istiyor"

08.03.2021 10:33 | Son Güncelleme: 08.03.2021 10:37
Saltuklu:

Erzurum Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği Başkanı Hülya Saltuklu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Erzurum Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği Başkanı Hülya Saltuklu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Erzurum Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği (ERAKDAY) Başkanı Hülya Saltuklu, "Hayatın her alanında yer almak isteyen kadınlar, hayatın çok hızlı değişimde zorlanmaktadır. Bu değişimde sadece kadınlar değişmelidir demek onları yalnız bırakmak demek olur." dedi.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Saltuklu, köyden kente çok hızlı göç eden toplumda en çok zorlananın kadınlar olduğunu, yine evliliklerde de kadın büyüdüğü ailesinden, evinden ve çevresinden koparak yeni bir aileye katılmanın sonucunda da zorlandığını kaydetti.

Saltuklu, "Yine üniversite eğitimine yaşadığı kentin dışında başladığında da zorlanmaktadır. Çalışma hayatına atıldığında da kendisini yeni bir zor bir hayat beklemektedir." diye konuştu.

"Eğer bu çalışma hayatı anakent bir kentteyse daha da zor günler beklemektedir." diyen Saltuklu, şunları kaydetti: "Evlilik hayatına adım attığı yıllarda yaş, kültürel ortaklık, ekonomik şartlar uygun değilse yine kadınlar zorlanmaktadır. Hem çalışma hayatındaki zorluklara göğüs gererek katılan, hem annelik içgüdüsüyle çocuklarını büyütmek isteyen, hem de ailesinin mutluluğu için evindeki günlük ihtiyaçlarını fedakarca gideren kadınlarımızın yalnız ve yardımsız bırakılmaları hayatlarını zorlaştırmaktadır. Bütün bunların yanında çalışma hayatına katılmadan sadece evinde çocuklarını büyüten anneler de kendilerinde var olan yeteneklerini ortaya koymada imkan bulamadıkları için zorlanmaktadırlar. Tüm bu hayatın zorlukları içerisinde kadınlarımız anlaşılmak istenmektedir. Onların bu feryatları duyulmalıdır. Herkes üzerine düşen ahlaki ve hukuki sorumluluğu yerine getirmelidir."

Yaklaşık on yıldır Erzurum Aktif İş Kadınları Dostluk ve Dayanışma Derneği'nde 350 kadına zaman zaman eğitici kurslar düzenlediklerini aktaran Saltuklu, bu kurslara katılan kadınlarla ilgili gözlemlerini de paylaştı: "Yeteneklerini gösterme imkanı bulamayan kadınlar eğitim sonucunda yeteneklerini ortaya koyarak kendilerini keşfedip üreten oldular. Bulundukları sosyal çevrenin alışılmış kalıplarının yetersizliklerini keşfederek daha iyi hedefleri gaye edindiler. Bu gayelerini gerçekleştirmek için de şartları zorlamaya başladılar. Birçoğu da bu doğrultuda belli başarılar sağladılar. Çalışma hayatına başlayarak sosyal ve ekonomik yönden gelişerek öz güvenleri arttı. Yeni dostluklar kurdular. Çalışma ortamlarına kendilerini hazırlayarak, iş bölümünü ve paylaşımını öğrendiler. Çalışmanın ve para kazanmanın zorluğunu görerek daha ekonomik davranmayı öğrendiler. Dahası sağlıklı iletişimler kurma becerilerini kazandılar. Evlerine daha ruh dinginliği içerisinde döndüler. Bir iş yapmanın ve bitirmenin mutluluğunu duydular. Bir kadın derneği olarak sadece lafla ve güzel söylenmiş cümlelerde değil, gerçekte ve bilfiil kadınlarımıza böyle bir ortam hazırlama imkanı sunduğumuzdan dolayı mutluluk duymaktayız. Bu vesileyle başta vatanımız, bağımsızlığımız, şerefimiz ve onurumuz için şehit olan evlatlarımızın annelerinin, eşlerinin ve tüm kadınlarımızın kadınlar gününü kutlarım." - ERZURUM

Saltuklu: 'Hayatın çok hızlı değişiminde zorlanan kadınlarımız anlaşılmak istiyor'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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