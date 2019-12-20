Saltukbey Ortaokulu Robotik Kodlama Proje ekibinden sosyal duyarlılık örneği

20.12.2019 11:32 | Son Güncelleme: 20.12.2019 11:37

Saltukbey Ortaokulu öğrencilerine robotik kodlama eğitimi veriliyor.



Kod Kades Takımı oluşturan öğrenciler kadın destek programından esinlenerek, projeyi hayata geçirdiler, öğrencilerin amaçları kadın konusundaki farkındalığını artırmak ve projeye destek vermek. Robotik kodlama ekibi geçen yıl Ankara'da düzenlenen Bilim Kahramanları Buluşuyor, FIRST LEGO League turnuvasında şampiyonluk elde etti. Ekibin yeni hedefi 1 Mart 2010 da İstanbul'da yapılacak FIRST LEGO League turnuvasında şampiyonluk elde etmek.



Saltukbey Ortaokulu Robotik Kodlama Proje Ekibi Bilgisayar Öğretmeni Hüseyin Yolcu, Rehber Öğretmen Tuğba Pekgöz, Okul Aile Birliği Başkanı Esra Durmuş ve öğrenciler Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret ederek, AÇSH İl Müdürü Cemil ilbaş'tan kurum çalışmaları ve kadın hizmetleri hakkında bilgi aldılar.



AÇSH İl Müdürü Cemil İlbaş, öğrencilerin kadın konusunu ele alan önemli projeyi ele almasının mutluluk verici olduğunu belirterek, böylesine anlamı bir projeyi hayata geçiren öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.



Güçlü aile kavramında kadının önemli bir yeri olduğunu belirten İlbaş, "Saltuk Bey Ortaokulunun bu anlamlı projesi bizleri mutlu etti. Güçlü ailede kadın çok önemli bir kavram, kadınların zarara uğraması olumsuzluklarla karşılaşması bizleri üzer, Bizim kültürümüz kadına önem veren köklü bir kültür, sevgi, saygı, akraba ilişkileri bizim için öncelikli kavramlar bu noktada farkındalık oluşturan bu projeyi hayata geçiren Saltukbey Ortaokulu proje ekibine teşekkür ediyorum. Projenin yaygınlaşması konusunda elimizden gelen desteği vermeye hazırız" dedi.



Bilgisayar Öğretmeni Hüseyin Yolcu ise öğrencilerin robotik kodlama konusunda duyarlı olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Robotik kodlama çalışmalarımızda hem proje üretiyoruz hem robot tasarlıyoruz ayrıca tüm bunları yaparken de sosyal konulara duyarsız kalmıyoruz. Kadına şiddet ve bu tarz toplumsal birçok sorunun çözümüne katkı sağlamak adına çalışmalar yürütüyoruz. Kadına şiddetin engellenmesi adına Erzurum'da ne gibi çalışmalar yapılıyor ve takım olarak biz bu çalışmalara nasıl katkı sunabileceğimizi öğrenmek adına kurumunuzu ziyaret ettik. Yaklaşık 1 ay öncede kadına şiddetin önlenmesi adına yapılan yürüyüşe katılmış ve oluşturulan farkındalığa katkı sağlamıştık. AÇSH İl Müdürü Sayın Cemil İlbaş ve kurum çalışanlarına sıcak karşılamaları, verdikleri değerli bilgiler ve misafirperverlikleri için çok teşekkür ediyoruz."



Proje ekibi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün ilgili birimlerini gezerek, kurum çalışmaları hakkında bilgi aldılar. - ERZURUM

Kaynak: İHA