Saltukbey Ortaokulu Ordusunun Yanında

Saltukbey Ortaokulu öğrencileri, okul bahçesinde toplanarak Afrin'deki Mehmetçik için mektuplar, şiirler okuyup dualar etti.

Ellerinde bayraklarla birlik beraberlik mesajları veren ve Kahraman Ordumuza destek sloganları atan öğrenciler yaptıkları dualara hep birlikte "Amin" dediler.

Görsel olarak da şölen havasında geçen programda öğrenciler "Afrinde Binleriz!" ve "Hepimiz Mehmediz" sloganlarının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı sonrasında program sona erdi. - ERZURUM