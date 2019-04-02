Saltanat gibi muhtarlık... 41 yıldır mahalle muhtarlığı bu ailede

Cumhuriyet Mahallesinde 2 dönemdir muhtarlığı kazanan Yunus Kapısız'ın kendisinden önce ise 2.5 dönem amcası, 3.5 dönem de babası muhtarlık yaptı.

GAZİANTEP - Gaziantep'te Cumhuriyet Mahallesinde kurulduğu günden bugüne muhtarlık saltanat gibi babadan amcaya, amcadan yeğene geçiyor. Babası ve amcasından sonra geçen dönem muhtar olan Yunus Kapısız, bu dönem rakipsiz çıktığı yarışı kazandı.

Gaziantep'te 1978 yılında kurulan Cumhuriyet mahallesindeki ilk muhtar seçiminde Derviş Kapısız, yarışı kazarak muhtar seçildi. Yaklaşık 18 yıl görev yaptı, vefat etmesi üzerine yapılan seçimlerde bu kez amca Yaşar Kapısız aday olarak seçildi. Yaklaşık 2.5 dönem muhtarlık yapan Yaşar Kapısız, kalp krizi geçirince yerine yeğeni Yunus Kapısız'ı aday gösterdi. Yunus Kapısız, 2014 yerel seçimlerinde ilk kez aday olduğu olduğu yarışta farkla muhtarlığı kazandı. Yaptığı hizmetlerle büyük takdir toplayan Yunus Kapısız'ın karşısına son seçimlerde aday da çıkmadı.

Sağlığı el verdiği sürece babasından ve amcasından kalan muhtarlık görevini yürütmek istediğini belirten Yunus Kapısız, "Mahallemiz kurulduğu günden buyana muhtarlık ailemizde bulunuyor. Mahalle ilk kurulduğu 1978 yılında babam muhtar seçildi. Babam vefat edince ise amcam muhtar seçildi. Sonra muhtarlık bana geçti. Amcamın ve babamın bu yürüttüğü hizmet yarışında bayrağı en yukarı taşımak amacıyla mücadele ediyorum. Mahalleli de bu hizmetlerimizi beğenmiş ve onaylamış ki, yeniden bana görev verdi. En güzel tarafı ise muhtarlığımız kurulduğu günden bugüne ne bir kavga ne bir tartışma oldu. Herkes bizden biz de mahalleliden çok memnunuz" diye konuştu.

Muhtar Yunus Kapısız, kendisinden sonra muhtarlığı hak edenin kazanmasını diledi.

Kaynak: İHA