Show Dance Türkiye Şampiyonası Yarışma Kayıtları Devam Ediyor
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Show Dance Türkiye Şampiyonası Yarışma Kayıtları Devam Ediyor

Show Dance Türkiye Şampiyonası Yarışma Kayıtları Devam Ediyor
Habermetre - Haberler | Toplum

2021 Yılı faaliyet programımızda yer alan Show Dance Türkiye Şampiyonası 19-20 Haziran 2021 tarihlerinde İzmir Pusula Gençlik ve Spor Kulübü organizatörlüğünde Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Gürdal Tosun Tiyatro Salonu Narlıdere/İzmir'de yapılacaktır.

2021 Yılı faaliyet programımızda yer alan Show Dance Türkiye Şampiyonası 19-20 Haziran 2021 tarihlerinde İzmir Pusula Gençlik ve Spor Kulübü organizatörlüğünde Narlıdere Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi Gürdal Tosun Tiyatro Salonu Narlıdere/İzmir'de yapılacaktır.

Yarışmalara katılacak kulüplerimizin ve sporcularımızın (Ferdi/Kulüp) 2020-2021 sezonuna ait tescil ve vize işlemlerinin olması gerekmektedir.

Sporcu Lisans, Vize ve Transfer işlemlerini bağlı bulundukları Spor İl Müdürlüklerinden tamamlayan sporcular söz konusu şampiyonanın ön kayıtları için aşağıda bulunan yarışma kayıt formunu 03 Haziran 2021 Perşembe gününe kadar bilgi@tdsf. gov. tr adresine yada 0312 418 92 87 faks numarasına göndermeleri gerekmektedir.

YARIŞMA TALİMATI İÇİN Tıklayınız…

GRUP/FORMASYON KAYIT FORMU İÇİN Tıklayınız…

SOLO KAYIT FORMU İÇİN Tıklayınız…

İKİLİ KAYIT FORMU İÇİN Tıklayınız…

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GİRİŞ

GİRİŞ TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. ÖZEL GELİRLER Hesabı IBAN: TR96 0003 2000 0000 0086 6054 19 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. DOLAR - USD Hesabı IBAN: TR31 0003 2000 0000 0086 5847 64 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. EURO Hesabı IBAN: TR36 0003 2000 0000 0086 5847 71 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU TEB TÜRK EKONOMİ BANKASI AŞ. CHF Hesabı IBAN: TR95 0003 2000 0000 0086 5847 76 Alıcı: TÜRKİYE DANS SPORLARI FEDERASYONU

Show Dance Türkiye Şampiyonası Yarışma Kayıtları Devam Ediyor

Kaynak: Habermetre

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