Şalpazarı Belediyesi ödüllü fotoğraf yarışması düzenleyecek Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Belediye Başkanı Refik Kurukız, Ağasar kültürünün önemine dikkat çekmek için "Ağasar Kadını" adlı fotoğraf yarışması düzenleyeceklerini söyledi.

Trabzon'un Şalpazarı ilçesi Belediye Başkanı Refik Kurukız, Ağasar kültürünün önemine dikkat çekmek için "Ağasar Kadını" adlı fotoğraf yarışması düzenleyeceklerini söyledi.

Kurukız, yaptığı açıklamada, Şalpazarı'nın dününe, geleceğine ve kültürüne önem veren bir anlayışa sahip olduklarını belirterek, "Ağasar kıyafetleri çok meşhurdur. Çok önemli turizm merkezlerimiz de var. Bunları ön plana çıkarmak istiyoruz." dedi.

Yarışmanın amacının, ilçenin engebeli ve yeri geldiğinde zorlu doğa koşullarına hiç yılmadan, usanmadan göğüs geren yöre kadınının hayat mücadelesini resmetmek olduğunu vurgulayan Kurukız, ayrıca ilçenin ulusal mecrada daha çok tanınırlığını sağlamayı arzuladıklarını aktardı.

Kurukız, yarışmanın detayları ve katılım şartlarının belediyenin internet sitesinde yer aldığına işaret ederek, "En iyi fotoğrafı seçmek eminim ki çok zor olacaktır. Şimdiden yarışmaya katılacak tüm fotoğraf severlere başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.

"Ağasar Kadını" adlı ödüllü fotoğraf yarışmasına başvurular 30 Eylül 2020 tarihine kadar devam edecek. Yarışmada birinciye 3 bin lira, ikinciye 2 bin lira, üçüncüye 1000 lira, mansiyon alan 5 kişiye ise 250'şer lira ödül dağıtılacak.

Kaynak: AA