Salonsuz Şehirden Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'e

Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'de Türkiye'yi temsilen mücadele edecek olan Gaziantep Polisgücü Spor Hokey Takımı Gaziantep kampını tamamlayarak Alanya'ya gitti. Antrenmanları yakından takip eden Gaziantep Polisgücü Spor Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan "Kampımızı Alanya'da sürdürecek ve 6 Şubat 2019 tarihinde Alanya'dan Hırvatistan'a hareket edeceğiz. Sporcularımıza ve takımımıza güveniyoruz. İnşallah Türkiye'ye trophy şampiyonluk kupasını kazandıracağız" dedi.

Hokey salonu bulunmayan ve çalışmalarını standart dışı alanlarda gerçekleştirerek Türkiye'ye altı ayrı Avrupa Şampiyonluk kupası kazandırarak önemli bir rekora imza atan Gaziantep Polisgücü Hokey Takımları ülkenin gururu olmayı sürdürüyor. Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'de ilk kez Türkiye'nin temsil edileceği şampiyona öncesi Gaziantep Polisgücü Spor Hokey Takımı Gaziantep'te ki çalışmalarını tamamlayarak kamp için Alanya'ya hareket etti.

Türkiye'nin Trophy'de önemli bir şans yakaladığını ifade eden Kulüp Başkanı Mehmet Kaplan "Bizler ülkemiz için, milletimiz için bayrağımız için canımızı, yüreğimizi, bedenimizi ortaya koyuyoruz. Koymaya devam edeceğiz. Bu güne kadar sporcularımız buldukları standart dışı çalışma alanlarında hokey çalışarak Türkiye'ye toplam altı Avrupa Şampiyonluk kupası kazandırdı. Şu an en üst ligde yine ülkemizi temsil etmek için gidiyoruz. Trophy Avrupa Şampiyonlar Şampiyonası ligidir. Burada Türkiye'yi temsil etmek, Gaziantep'i temsil etmek bizler için en büyük onurdur. Sporcularımız Gaziantep'te ki son çalışmalarını tamamladı ve Alanya'ya kampa gitti. 6 Şubat'ta Hırvatistan'a hareket edeceğiz ve son antrenmanımızı 7 Şubat'ta karşılaşmaların yapılacağı sahada yaparak 8-10 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan şampiyonaya kazanmak için çıkacağız. Bu ligde dünyanın en güçlü takımları yer alıyor. Trophy liginde Gaziantep Polisgücü, İngiltere'nin East Grinstead, Fransa'nın Amiens SC, İspanya'nın C.H SPV Complutense, Danimarka'nın Soerbymagle HC, Polonya'nın WKS GrunwaldPoznan, Hırvatistan'ın HockeyKulbZelina ve Çek Cumhuriyeti'nin SK SlaviaPrague takımlarıyla şampiyonluk mücadelesi verecek. Gaziantep Polisgücü Şubat ayında Hırvatistan'da yapılacak şampiyonaya A grubundan girecek ve İngiltere'nin East Grinstead, Fransa'nın Amiens SC ile Danimarka'nın Soerbymagle HC takımları arasından çıkarak B grubunun finalistleri ile karşılaşmayı ve ardından da Avrupa'nın en üst liginin şampiyonluk kupasını müzesine taşımayı hedefliyor. Kulübümüze, sporcularımıza teknik heyetimize şampiyonada başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Başkan Kaplan ve Mesut Acar son antrenmanda moral verdi

Gaziantep Polisgücü Hokey Takımının Gaziantep'te gerçekleştirdiği son antrenmanında sporculara moral veren Başkan Mehmet Kaplan ve Başkan Yardımcısı Mesut Acar teknik heyet ve sporcularla sohbet ederken sporculara baklava ikram ettiler. Başkan Mehmet Kaplan ve Mesut Acar antrenmanlara da katılarak sporcularla birlikte çeşitli vuruşları da denediler. Gaziantep Polisgücü Spor Takımı Başkan Yardımcısı Mesut Acar, "Takımımıza güveniyoruz. Türkiye'yi ve Gaziantep'i başarıyla temsil edeceklerdir. Gaziantep'in ve Türkiye'nin tanıtımına önemli katkılar sağlayacaklardır. Başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Trohpy'e odaklandık, sporcuların morali yüksek

Gaziantep Polisgücü Spor Teknik Direktörü Yusuf Kasım sporcuların yüksek bir morale sahip olduğunu, tamamen şampiyonaya odaklandıklarını ve Hırvatistan'a kazanmak için gideceklerini ifade ederek "Teknik hazırlıklarımızı tamamladık. Yapılan transferlerle takım daha da güçlendi. Rakiplerimiz karşısında kararlılık ve başarıyla mücadele edeceğiz. Avrupa Şampiyonlar Ligi Trophy'den şampiyonluk kupasını alarak Türkiye'ye dönmek istiyoruz" diye konuştu.

Trophy'de Türkiye'yi temsil edecek olan Gaziantep Polisgücü Erkek Hokey Takımı'ndan Yusuf Kasım Teknik Direktör olarak görev yaparken Mustafa Karalar Yardımcı Antrenör, Lütfü Metehan fizyoterapist olarak görev alıyor. Takımda görev alan sporcular ise Mustafa Öğretici, JavitGolmuhammadi, Alparslan Bozkurt, Mahmut Cengiz, Yakup Bahrami, RezaBeithade, BedhatBeiranvad, Celal Aydın, Ali Özkılıç, Ahmet Çeker, Yusuf Yaşar, RezaNoutzade, Batuhan Erman ve Veysi Gürler görev alıyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA