SALONLAR KAPANDI, SOKAK SOKAK DOLAŞIYORLAR
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SALONLAR KAPANDI, SOKAK SOKAK DOLAŞIYORLAR

Sokaklarda renkli görüntüler.

SALONLAR KAPANDI, SOKAK SOKAK DOLAŞIYORLAR
17.05.2020 10:13 | Son Güncelleme: 17.05.2020 10:18

Sokaklarda renkli görüntüler...

Beyza Nur GÜLER-Mertcan ÖZTÜRKİstanbul, (DHA)- KORONAVİRÜS sürecinde en çok etkilenenler arasında olan müzisyenler, düğün salonları ve eğlence mekanlarının kapalı olması nedeniyle sokak sokak dolaşarak evde kalanlar için müzik yapıyor.

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında düğün salonları ve eğlence mekanları kapatıldı. Normalde geçimini düğünlerde darbuka ve klarnet çalıp şarkı söyleyerek sağlayan Çalgıcı ailesi, müziklerini sokak sokak gezerek, evlerinde kalan vatandaşlar için yapmakta buldu. Kadıköy Göztepe Mahallesi'nde oturan çevre sakinleri, müzik sesini duyunca evlerinin penceresinden çıktı. Kimi alkışla tempo tuttu, kimi şarkılara eşlik etti, kimi ise o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Öte yandan mahalleli, müzik ziyafetinin ardından çalgıcıları boş çevirmedi. Peçeteye sardıkları paraları camlarından aşağı atıp onlara ulaştırarak, teşekkür etti.

'MECBUREN SOKAKLARA ÇIKMAYA BAŞLADIK

Normalde düğünlerde müzik yaparak para kazandıklarını ifade eden 25 yaşındaki Erkan Çalgıcı, 'Normalde biz sahnelerde, düğünlerde çalıyoruz. Ama şimdi virüsten dolayı kapanınca biz de mecburen sokaklara çıkmaya başladık. Zaten bütün ağabeylerimiz, kardeşlerimiz bu işi yapıyor. Mecburlar çünkü, herkesin çoluk çocuğu var. Bir an önce bu virüsün Türkiye'den kalkmasını istiyoruz. İnşallah sağlığımıza kavuşacağız. En kısa zamanda inşallah düğün salonlarımız, sahnelerimiz açılır şeklinde konuştu.

'TEPKİLER ÇOK GÜZEL

Sokak sokak gezip, evlerinde kalan vatandaşlara şarkılarıyla moral olduklarını dile getiren Çalgıcı, 'Bakkalköy, Bostancı bu tür yerlerde çalıyoruz. Moral vermeye çalışıyoruz bir yandan, bir yandan kendi işimiz için yapıyoruz. Tepkiler çok güzel. Sağ olsun, var olsunlar. Bizim insanlarımız muhteşem. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bizi hiçbiri boş çevirmiyor. İyi karşılıyorlar dedi.

SALONLAR KAPANDI, SOKAK SOKAK DOLAŞIYORLAR

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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