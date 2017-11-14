Salonda Motokros ve Enduro Heyecanı

Türkiye'de ilk defa kapalı alanda motokros ve enduro şampiyonaları düzenlenecek.



Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik ve Spor Müdürlüğünün iş birliğinde 18 Kasım Cumartesi günü İstanbul Super Cross Şampiyonası, 25 Kasım Cumartesi günü de İstanbul Super Enduro Şampiyonası, Ataköy'deki Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek.



Organizasyon, Türkiye'nin ev sahipliğinde gelecek yıl düzenlenecek MXGP Dünya Şampiyonası'na hazırlık niteliği taşıyor.



Şampiyonaya katılacak 9 ile 60 yaş arasındaki sporcular, MX1, MX2, veteran ve 65cc+85CC kategorilerinde yarışacak. Etkinliklerde ayrıca konserler, ışık gösterileri ve lazer şovlarıyla izleyenlere keyifli anlar yaşatılacak.



Organizasyon için TAF Atletizm Salonu, yaklaşık 1 ay süren çalışmalarla motosiklet parkuruna dönüştürüldü. Yaklaşık 350 kamyon özel toprağın kullanıldığı parkurda rampalar, ondülalar, viralar ve yaslamalar yapıldı. Hafta sonu gerçekleştirilecek şampiyona için peyzaj çalışmaları ise devam ediyor.



Şampiyonalarla ilgili TAF Atletizm Salonu'nda düzenlenen basın toplantısına İBB Gençlik ve Spor Müdürü Ayhan Kep, TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar ve Spor İstanbul Genel Müdürü İsmail Özbayraktar katıldı.



Organizasyonla ilgili açıklamalarda bulunan Ayhan Kep, Türkiye'de ilk kez salonda motokros yapılacağına değinerek, "İBB ile TMF'nin iş birliğinde 18 Kasım'da İstanbul Super Cross Şampiyonası, 25 Kasım'da ise Türkiye Super Enduro Şampiyonası, TAF Atletizm Salonu'nda gerçekleştirilecek. Türkiye'de ilk defa salonda gerçekleştirilecek organizasyonu hep birlikte yapmış olacağız. Bu hem İstanbul hem de Türkiye için çok önemli. Bu organizasyon, önümüzdeki yıl yapılacak Dünya Şampiyonası'na hazırlık niteliği taşıyor." diye konuştu.



İstanbullu sporseverleri şampiyonalara davet eden Kep, şu ifadeleri kullandı:



"Salonda hazırlıklara yaklaşık 1 ay öncesinen başladık. 350 kamyon civarında özel toprak buraya getirildi, yerleştirildi ve hesaplamaları yapıldı. Salonun zarar görmemesi için zemine hem naylon hem de straforlar yerleştirildi. Peyzaj çalışmaları devam ediyor. İnşallah ayın 18'i ve 25'inde İstanbul'a güzel bir organizasyon kazandırmanın mutluluğunu yaşayacağız. Sporun sadece futbol olmadığını, diğer branşların da yaygınlaşmasının önem arz ettiğini düşünüyoruz. Tüm sporseverleri 18 Kasım ve 25 Kasım'daki organizasyonlara davet ediyoruz."



Uçar: "Bambaşka bir keyif ve deneyim olacak"



Bekir Yunus Uçar da heyecanlı ve adrenalin dolu bir organizasyon yapacaklarını bildirdi.



İki şampiyonaya da yoğun katılım beklediklerini vurgulayan Uçar, şunları kaydetti:



"TMF olarak İBB'nin ev sahipliğinde ve organizasyon ortaklığında bir şampiyona gerçekleştireceğiz. Sporseverler, Türkiye'de salonda ilk defa motokros organizasyonu izleyecek. Seyircilere çok büyük bir heyecan ve adrenalin yaşatacağız. Umarım iki organizasyonumuzda da tribünleri tıklım tıklım göreceğiz. Çünkü daha önce emsali yaşanmamış bir heyecana tanıklık edeceğiz. Motokros zaten kendi başına heyecan içeren bir spor dalı. Bir de salondaki akustikle motor ve egzoz sesini duyabilmek bambaşka bir keyif ve deneyim olacak."



Salonda yapılan hazırlıklara değinen TMF Başkanı, "Atletizm, bütün sporların anası. Atletizm salonunda böyle bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Türkiye Atletizm Federasyonunun çok büyük desteği ve emekleri oldu. Onlar da bizimle taşın altına ellerini koydu. 350 kamyonluk çok özel bir kumu salonun zeminine yaydık. Burada rampaları ve ondülalar oluşturduk. Bu rampalarda sporcularımızın büyük şovlarını izleyeceğiz. Yaklaşık 1 aylık bir çalışma sonucu yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.



Sporcu katılımını güvenlik nedeniyle sınırladıklarını dile getiren Bekir Yunus Uçar, "Şu anda 60 sporcu kayıt yaptırdı. Belli bir kapasitemiz var. Güvenlik nedeniyle bu kapasitenin üstüne çıkamıyoruz. Organizasyona yaklaşık 80 sporcunun başvurmasını bekliyoruz. Aralarından en iyilerini seçerek müsabakaya katacağız." şeklinde görüş belirtti.



Özbayraktar: "Desteklememiz gerekiyor"



İsmail Özbayraktar ise organizasyonların daha büyük şampiyonalar öncesi prova niteliği taşıdığını aktardı.



Motokrosu yapmanın ve izlemenin çok güzel olduğunu dile getiren Özbayraktar, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak başkanımız önderliğinde birçok federasyona, branşa destek veriyoruz ve organizasyon yapıyoruz. Bütün İstanbulluları bekliyoruz. Çok keyifli olacak. Seyretmesi insanları mutlu eden, keyifli ve eğlenceli bir spor. Bu tarz organizasyonları desteklememiz gerekiyor. İstanbul'a yakışır dünya şampiyonaları almadan önce bu tarz demo organizasyonlar yapılması gerekiyor. Bu da onlardan biri." diye konuştu.



Türkiye'de yapılan salonların çok amaçlı olduğunu vurgulayan Özbayraktar, "Bir salonun çok amaçlı yapılmasına dikkat etmek lazım. Şu anda bakanlığımızın yaptığı spor salonlarında bunu görüyoruz. Birçok organizasyonu barındırabilecek salon olması lazım ki boş zamanı olmasın. Burası da buna çok güzel bir örnek." ifadelerini kullandı.