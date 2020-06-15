Salona giremeyince nikahı pencerelerden izlediler
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Salona giremeyince nikahı pencerelerden izlediler

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süre kapalı olan ve açıldıktan sonra misafir kabul edilmeyen nikah salonları için yasak kalkınca, misafirler sosyal mesafe ve tedbirlere uygulanarak yerlerini aldı.

Salona giremeyince nikahı pencerelerden izlediler
15.06.2020 16:38 | Son Güncelleme: 15.06.2020 16:42

Korona virüs tedbirleri kapsamında bir süre kapalı olan ve açıldıktan sonra misafir kabul edilmeyen nikah salonları için yasak kalkınca, misafirler sosyal mesafe ve tedbirlere uygulanarak yerlerini aldı. Kontenjan sebebiyle salona giremeyen vatandaşlar ise pencerelerden nikah takip etti.

Korona virüs salgını nedeniyle soysal hayatın her alanında kısıtlama getirildi. Düğün yapmak isteyenler ise bu fikri bir süreliğine askıya almak zorunda kaldı. Nikah salonlarında ise nikahlar bir süre ertelenirken tekrardan nikahların kıyılmaya başlamasına rağmen salonlara misafirlerin alınması yasaktı. Normalleşme sürecinin başlaması ile 15 Haziran itibariyle nikah salonlarına misafirler kabul edilmeye başlandı. Sosyal mesafe kuralı kapsamında nikah salonlarında belirli kontenjanda kişi alınıyor. Girişlerde dezenfektan kullanma ve termal ateş ölçerler ile ateşleri ölçülerek salonlara alınıyor. Kontenjan sebebiyle salona giremeyen misafirler ise pencerelerden nikahı izlemesi dikkatlerden kaçmadı. nikah törenine katılmak için Ankara'dan geldiğini belirten Yaşar Kaya, "Kimsenin olmadığı nikah tabi ki tuhaf olurdu. Bizde Ankara'dan katıldık eşimle geldik. Tabi sosyal mesafeyi koruyarak maskemizi çıkarmıyoruz. Herkes gördü ne kadar tehlikeli olduğunu ona göre davranıyor insanlarda zaten. Bir tek fotoğraf çekerken maskemizi çıkardık. Onun dışında maskelerimiz takılı bir şekilde nikaha katıldık. Belli bir sayı varmış zaten. Pencereden, içeriden çıkıp da devir daim şeklinde de oldu biraz. Yaşlılar genelde girmemeye çalıştı tehlikeden korunmak için. Bu şekilde alışmaya çalışıyoruz bizde sürece. Görüyorsunuz yandık maskenin içinde ama devam ediyoruz. Gençlerin de mutluluğu söz konusu" dedi.

"Yanımızda olduklarını hissettik"

Misafirlerin ve ailelerin nikaha katılmasıyla daha mutlu olduklarını belirten Alperen ve Hatice Merve Kahveci çifti, "Kendimizi daha iyi hissedemezdik. Yani ailelerimizi yanımız da olduğu için daha mutlu olduk. Kesinlikle yani aileyle daha güzel oluyor daha mutlu olduk. Yanımızda olduklarını hissettik. Daha kalabalık bir nikah görürüz inşallah" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı Haber
Son Dakika: İstanbul'da Haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu Haber
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri Haber
Camilerden anons yapıldı, valiler çok net uyardı! 9 ilimiz yeniden salgının esiri
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı Haber
Deprem Bilimci Profesör Ercan, Bingöl depreminin ardından deprem beklenen 4 ilimizi uyardı
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti Haber
Karslı esnaf, 120 TL yerine 120 bin TL ödeme yapan müşterisinin parasını iade etti
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi Haber
Yeni Zelanda'da gençlere cinsel içerikli filmler ile gerçek hayatın farkını öğretmek için kamu spotu çekildi
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada!
Pompalı tüfekli cinayet anı saniye saniye kamerada!
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Antalya'da zehirli yılanlar vatandaşı tedirgin ediyor
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı
Maddi zorluk yaşadığını söyleyen Demet Akalın, boğaz kenarında restoran açtı! Twitter'dan tepki yağdı
Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı adaylığından vazgeçti
Casillas, İspanya Futbol Federasyonu başkanlığı adaylığından vazgeçti
Sokak ortasında başını taşla ezip öldürdü! Kan donduran olayı kamera anbean kaydetti
Sokak ortasında başını taşla ezip öldürdü! Kan donduran olayı kamera anbean kaydetti
2 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı
2 öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmen tutuklandı
Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Thiago Silva'yı Tottenham'a istiyor
Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Thiago Silva'yı Tottenham'a istiyor
Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray, 10 yıl sonra kaleci arayışlarına başlayacak
Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray, 10 yıl sonra kaleci arayışlarına başlayacak
Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan hak göndermesi: Alacağımız vardı, onu aldık
Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan hak göndermesi: Alacağımız vardı, onu aldık
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek
1 Temmuz'da açılacak düğün salonlarında kapasite yarı yarıya düşecek
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Volkan Demirel'den Muslera'ya geçmiş olsun mesajı
Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası çekilen fotoğraf yürekleri sızlattı
Bingöl'de meydana gelen deprem sonrası çekilen fotoğraf yürekleri sızlattı
Depremde şehit olan korucunun naaşı hastaneye getirildi
Depremde şehit olan korucunun naaşı hastaneye getirildi
Galatasaraylı oyuncular, Rizespor deplasmanlarında 2 sezonda 2 ciddi sakatlık yaşadı
Galatasaraylı oyuncular, Rizespor deplasmanlarında 2 sezonda 2 ciddi sakatlık yaşadı
Denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan tatilciyi itfaiye ekipleri kurtardı
Denize atlamak için çıktığı kayalıklarda mahsur kalan tatilciyi itfaiye ekipleri kurtardı
Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu
Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor'a 2-0 mağlup oldu
Elektrik direğinden düşen genç, yaşam savaşı veriyor
Elektrik direğinden düşen genç, yaşam savaşı veriyor
UEFA'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor CAS'a başvuru yaptı
UEFA'dan 1 yıl men cezası alan Trabzonspor CAS'a başvuru yaptı
Son Dakika: Bingöl Karlıova'da meydana gelen deprem sonrası devletin zirvesi kente gidecek
Son Dakika: Bingöl Karlıova'da meydana gelen deprem sonrası devletin zirvesi kente gidecek
Nişan törenine katılan bir kişide koronavirüs tespit edildi, 11 kişi karantinaya alındı
Nişan törenine katılan bir kişide koronavirüs tespit edildi, 11 kişi karantinaya alındı
Kızılay Başkanı: Bingöl'deki sarsıntılar, deprem fırtınasına benziyor
Kızılay Başkanı: Bingöl'deki sarsıntılar, deprem fırtınasına benziyor
Tunceli'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 39'a yükseldi
Tunceli'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı; yasağın uygulandığı kent sayısı 39'a yükseldi
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Emine Erdoğan, Paraguay Devlet Başkanı'nın eşinin yardım talebine anında karşılık verdi
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Dünyanın en pahalı meyvesi olan Densuke karpuzu, 2 bin dolara satıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Sıla Emre Kınay Sezen Aksu Oğulcan Engin
Spor Ozan Tufan Okan Buruk Sergen Yalçın Malcolm Thomas Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Bingöl Deprem Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Salona giremeyince nikahı pencerelerden izlediler - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.6.2020 16:42:49. #1.15#
title