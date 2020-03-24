Salona ateş ölçerek aldılar... Ukraynalı gelin ve Türk damada, Korona paketi
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Salona ateş ölçerek aldılar... Ukraynalı gelin ve Türk damada, Korona paketi

Salona ateş ölçerek aldılar.

24.03.2020 21:51 | Son Güncelleme: 24.03.2020 21:55
Salona ateş ölçerek aldılar... Ukraynalı gelin ve Türk damada, Korona paketi

Salona ateş ölçerek aldılar... Ukraynalı gelin ve Türk damada, Korona paketi

Düğün hediyesi olarak maske,eldiven ve dezenfektan hediye edildi

Çift salona girenlerin ateşini ölçtü, ayak selamı yaptı, dezenfektan sıktı

ANTALYA - Antalya'da Korona virüs önlemleri kapsamında Türk damat ile Ukraynalı gelinin nikahı, davetli koltuklarının bomboş olduğu salonda kıyıldı. Çifte hediye olarak maske, dezenfektan ve eldiven hediye edildi.

Sağlık Bakanlığınca açıklanan Korona virüs önlemleri, kurumlarda uygulanmaya devam ediyor. Konyaaltı Belediyesi Evlendirme Dairesinde de bu kapsamda nikahlar tören yapılmadan, 2 şahidin katılımıyla kıyılmaya başlandı. Oksana Bats ve Lokman Günarslan çiftinin nikah töreninde yeni tip Korona virüs (Kovid-19)önlemleri uygulandı. Çift az sayıda davetlinin olduğu törende, salona giren yakınlarıyla ayak selamı yaptı, ateşlerini ölçtü ve son olarak dezenfeksiyon işlemi yaptı. Salonda da davetliler ve nikah şahitleri, sosyal izolasyon mesafesi olan 1 metre kuralına göre oturdu. Kıyılan nikahın ardından çifte, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen'in hediyesi olan iki maske ve bir dezenfektan takdim edildi. Bir metre kuralına göre çekilen hatıra fotoğrafının ardından tören sona erdi.

" Maske, eldiven,dezenksiyon hediyesi"

4 yıllık birlikteliklerinin ardından evlenmeye karar verdiklerini dile getiren Murat Günarslan, "Korona virüsten daha da ileriye gidebileceğini düşünerek evlenmek istedik. Çoğu arkadaşımız katılamadı. Ama bunu telafi edeceğiz. Akrabalarımızla güzel bir düğün yapacağız. Belediye bizim için yaş sınırı, ateş ölçme, dezenfeksiyon işlemi yaptı."dedi.

"İlginç hediye"

İki eldiven, iki maske ve dezenfektan hediyesi aldıklarını dile getiren Günarslan, " Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çok ilginç bir hediye oldu. İlk kez böyle bir hediye aldık." diye konuştu.

Gelin Oksana Bats ise çok mutlu aldığını, içinde bulundukları durumdan dolayı verilen hediyenin doğal olduğunu kaydetti.

Salona ateş ölçerek aldılar... Ukraynalı gelin ve Türk damada, Korona paketi

Kaynak: İHA

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Salona ateş ölçerek aldılar... Ukraynalı gelin ve Türk damada, Korona paketi

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