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Salon Türkiye Okçuluk Şampiyonası Samsun'da başladı

Salon Türkiye Okçuluk Şampiyonası Samsun'da başladı
AA / İlyas Gün - Haberler | Spor

Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2021 Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2021 Salon Türkiye Şampiyonası, Samsun'da başladı.

İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen müsabakalara, Türkiye genelinde 97 kulüpten 233'ü kadın toplam 528 sporcu katılıyor.

Şampiyonanın ilk gününde klasik ve makaralı yayda bireysel sıralama atışları yapıldı.

Organizasyonda yarın klasik ve makaralı yayda genç takımlar madalya atışı gerçekleştirecek.

Salon Türkiye Okçuluk Şampiyonası Samsun'da başladı

Salon Türkiye Okçuluk Şampiyonası Samsun'da başladı

Salon Türkiye Okçuluk Şampiyonası Samsun'da başladı

Salon Türkiye Okçuluk Şampiyonası Samsun'da başladı

AA / İlyas Gün - Spor Haberleri

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