Salon Okçuluk Türkiye Kupası Samsun'da başladı

11.12.2019 18:08 | Son Güncelleme: 11.12.2019 18:12

Türkiye'de ilk kez düzenlenen 'Salon Okçuluk Türkiye Kupası' Samsun'un ev sahipliğinde İlkadım Okçuluk Salonunda başladı.



Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2019 yılı faaliyet takviminde yer alan, İlkadım Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Samsun Kuzey Okçuluk Kulübünün ortaklaşa düzenlediği Salon Okçuluk Türkiye Kupası açılış seremonisi yapıldı.



Türkiye'de düzenlenen ilk özel salon şampiyonasında konuşan Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, "Şehrimizde böylesi güzel bir şampiyonaya ev sahipliği yapmaktan gurur duyuyoruz. Hepiniz Samsunumuza hoş geldiniz. Şampiyonada yarışacak sporcularımıza, görev alacak antrenörlerimize ve hakemlerimize başarılar diliyorum" dedi.



11-15 Aralık 2019 tarihlerinde Samsun'un ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada 66 kulüpten toplam 600 sporcu madalya mücadelesi veriyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA