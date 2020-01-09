Salon hokeyinin şampiyon kardeşleri

09.01.2020 11:14 | Son Güncelleme: 09.01.2020 11:48

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 4 yıl önce kurulan Suruç Hokey Spor Kulübünün erkek takımında forma giyen Ferhat ve Zeynel Öz kardeşler, gönül verdikleri bu branşta takımlarıyla şampiyonluk sevinci yaşadı.

İlçede görev yapan beden eğitimi öğretmeni Abit Bostancı önderliğinde 4 yıl önce kurulan kulüp sayesinde hokeyle tanışan Ferhat Öz'ün (17) tavsiyesi üzerine, kardeşleri Zeynel (16) ve Mehmet (8) de bu spora yöneldi.

Hokeyci kardeşler, birlikte gittikleri antrenmanlar sonrası gönülden bağlandıkları bu branşta takımlarıyla art arda başarılara imza atmaya başladı.

Ferhat ve Zeynel kardeşlerin takım arkadaşlarıyla sergiledikleri yüksek performans sonrası Suruç Hokey Spor Kulübü erkek takımı, Süper Lig'e yükseldi. Yeni sezonda bu ligde daha iyi başarılara imza atmak isteyen hokeyci kardeşler, Türkiye'yi Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda temsil etmeyi hedefliyor.

Ağabeylerinin başarısını takip eden Mehmet Öz ise antrenmanlarda hem onlardan taktikler alıyor hem de izlerinden gitmek istiyor.

Bostancı: "Hepsi benim görev yaptığım okulun öğrencileri"

Suruç Hokey Spor Kulübü Antrenörü Abit Bostancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kardeşlerin hem eğitim hem de spor hayatında başarılı olduklarını söyledi.

Çok bilinmeyen bir branşta aynı aileden 3 kardeşin yer almasından mutluluk duyduklarını anlatan Bostancı, "Buranın en büyük avantajı, ilçenin küçük olması ve herkesin birbirini hızlı bir şekilde bulabilmesi. Hepsi benim görev yaptığım okulun öğrencileri. İlk etapta Ferhat'la hokeye başladık. Sonraki süreçte kardeşi Zeynel antrenmanlara katılmak istedi. En son da 3'üncü sınıfa giden kardeşleri Mehmet başladı." dedi.

Bostancı, 3 kardeşin birlikte antrenmanlara geldiğini dile getirerek, "Çoğu zaman Mehmet'i ağlayarak eve gönderiyoruz. 'Ben antrenmanda kalacağım, eve gitmeyeceğim.' gibi durumlarla karşılaşıyoruz. Üç kardeşin de spor yapması bizi mutlu ediyor. Bu kardeşlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Aynı takımda mücadele eden Ferhat ve Zeynel'in müsabakalar esnasında tatlı atışmalarına da şahit olduklarını aktaran Bostancı, şöyle konuştu.

"İkisi de çok hırslı ve azimli. Müsabakalarda bazen tatlı atışmalar yaşayabiliyorlar. Güzel duygular da oluyor. Mesela Trabzon'da ilk şampiyon olduğumuzda, birbirlerine sarılarak ağladılar. Hem duygusallığı hem hırsı hem de şampiyonluk sevincini bir arada yaşıyoruz. İki oyuncumuz da çok yetenekli. Ferhat son müsabakalarda gol kralı oldu. Takımımızın Süper Lig'e çıkmasında büyük emeği vardı. Zeynel, 14 yaş altı, Ferhat da 16 yaş altı milli takımlarının kampına katılarak bizi mutlu etti. İnşallah bundan sonraki kategorilerde de yarışacaklar. Belki o milli formayı aynı takımda giyebilirler."

Ferhat: "Hokeye alışmamız çok zor oldu"

Hokeye ilk başlayan ve kardeşlerinin de bu branşla tanışmasını sağlayan Ferhat Öz, hep beraber olmalarının kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Salon hokeyine başlama sürecine değinen Ferhat, "Abit hocamız okulda antrenman yaptırırken görüyorduk. Bize yabancı olan bir spordu. İlk başta hokeye alışmamız çok zor oldu. Çok güzel bir spor. Müsabakalarda şampiyon olup Süper Lig'e yükseldik. Bu spora ilk ben başladım. Ertesi sene kardeşim Zeynel'in yetenekli olduğunu gördüm ve onu da bu spora yönlendirdim. İki kardeş spora gelmeye başlayınca küçük kardeşimiz Mehmet de heveslendi. O da bir yıldır geliyor. Ağabeyim de ilk zamanlarda geliyordu ama o bıraktı." diye konuştu.

Müsabakalarda kardeşi Zeynel'e yeri geldiğinde kızdığını anlatan Ferhat, yeri geldiğinde ise sarılarak sevinçli anları paylaştıklarını sözlerine ekledi.

Kardeşlerden Zeynel Öz ise ağabeyinden bir yıl sonra bu sporla tanıştığını kaydederek, "Ağabeyim antrenmanlara gelirken görüyordum. Ondan hokeyin nasıl bir spor olduğunu öğrendim. Daha sonra ben de antrenmanlara gelmeye başladım. Ağabeyimle aynı takımda oynuyoruz. Bana destek oluyor. Antrenmanlarda beni geliştiriyor. Onu çok seviyorum." şeklinde konuştu.

Kardeşlerin en küçüğü Mehmet de hokeyi çok sevdiğini ve ağabeylerinin izinden gideceğini belirtti.

Kaynak: AA