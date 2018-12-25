Salon Hokeyinde Polisgücü'nün Şampiyonluğu

Kadınlar Salon Hokeyi Süper Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlayan Gaziantep Polisgücü'nün başantrenörü Yusuf Kasım, Avrupa kupalarında da başarılı sonuçları sürdürmeyi hedeflediklerini belirtti.

Gaziantep Polisgücü Kulübünden yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen takımın başantrenörü Yusuf Kasım, şampiyonluğun büyük bir özveriyle elde edildiğini vurgulayarak, "Sporcularımız şampiyonluk kupasını, 25 Aralık'ta Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü anısına şehit ve gazilerimize armağan etti. Hepsinin gözlerinden öpüyorum. Yüreklerini sahaya koyarak oynayan sporcularımız Avrupa kupasını da Türkiye'ye getirmeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Gol kraliçesi ve en iyi kaleci Gaziantep'ten

Gaziantep Polisgücü'nde, takım kaptanı Leyla Öztürk, 35 golle "Süper Lig Gol Kraliçesi" unvanını elde ederken, Elif Küpeli de ligin en iyi kalecisi seçildi.

Milli takım oyuncusu Leyla Öztürk, 25 Aralık gibi anlamlı bir günde gol kraliçesi unvanını almanın kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, unvanını ve kupayı Gaziantepli şehit ve gazilere armağan ettiğini vurguladı.

Üç mutluluğu bir arada yaşadığını dile getiren Leyla, şunları kaydetti:

"Birincisi Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümünü kutluyoruz. İkincisi takımımız Süper Lig şampiyonu oldu ve ben attığım 35 golle ligin gol kraliçesi oldum. Bizlerde büyük emekleri bulunan başta Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan ve Gaziantep Polisgücü Başkanı Mehmet Kaplan olmak üzere antrenörlerime ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerek kulübüm gerekse milli takım formasıyla ülkeme milletime daha çok hizmet etmek istiyorum. Umarım Ukrayna'da da Avrupa Şampiyonu oluruz."

Gaziantep Polisgücü Kadın Takımı, bu yıl Açık Alan Avrupa Hokey Şampiyonası Challenge 3'te de şampiyonluğa ulaşmıştı. Takım, 2019'da da Avrupa Şampiyonası'nda mücadele verecek.

Kaynak: AA