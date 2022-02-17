Salon Hokeyi Kadınlar Avrupa Kulüpler Trophy Şampiyonası, yarın Antalya'da başlayacak

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde 18-20 Şubat'ta düzenlenecek Salon Hokeyi Kadınlar Avrupa Kulüpler Trophy Şampiyonası'nda Türkiye'yi Gaziantep Polisgücü Kadın Takımı temsil edecek.

Türkiye Hokey Federasyonunun açıklamasına göre, Gaziantep Polisgücü'nün yanı sıra şampiyonada İngiltere'den Buckhingham, İskoçya'dan Clydeslade Western, İrlanda'dan Railway Union, Çekya'dan Slavia Prag ve Avusturya'dan SV Arminen takımları mücadele edecek. Şampiyon olan ekip, Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına adını yazdıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, "Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına adını yazdırmak için ülkemizi temsil edecek olan Gaziantep Polisgücü Spor Kulübüne başarılar diliyorum. Gaziantep Polisgücü, tüm Avrupa'ya Türk kadınının neleri başarabileceğini bu şampiyonada gösterecektir." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan ise şampiyonanın zorlu geçeceğini belirterek, "Takımımıza inanıyorum. Gaziantep Polisgücü Kadın Takımı zor da olsa Avrupa'nın en iyi takımları arasına adını yazdıracaktır. Şampiyonadan iyi neticeler alacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Alanya Atatürk Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı organizasyonda, milli takımın maç programı şöyle:

Yarın:

13.30 Gaziantep Polisgücü-Slavia Prag

18.30 SV Arminen-Gaziantep Polisgücü

19 Şubat Cumartesi:

11.00 Gaziantep Polisgücü-Clydeslade Western

18.30 Railway Union-Gaziantep Polisgücü

20 Şubat Pazar:

13.00 Buckingham-Gaziantep Polisgücü