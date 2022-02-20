ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan Salon Hokeyi Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy'de Gaziantep Polisgücü, son maçında İngiltere temsilcisi Buckingham'ı 4-2 mağlup etti.

Alanya Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun son gününde Gaziantep Polisgücü, Buckingham ile karşılaştı.

Şampiyonluğunu dün garantileyen Gaziantep Polisgücü, 5. maçında İngiltere temsilcisini 4-2 yenerek, 25 puanla yenilgisiz şampiyon oldu.

Organizasyonda Çekya'dan Slavia Prag 17 puanla ikinci, İskoçya'dan Clydeslade Western 16 puanla üçüncü, Avusturya'dan SV Arminen 12 puanla dördüncü, İngiltere'den Buckhingham 9 puanla beşinci ve İrlanda'dan Railway Union 5 puanla altıncı sırayı aldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen törenle şampiyon takıma kupası ve dereceye giren takımlara madalyaları verildi.

Günün diğer karşılaşmalarında Clydeslade Western, Railway Union'ı 4-3, Slavia Prag da SV Arminen takımını 7-3 mağlup etti.