ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde yapılan Salon Hokeyi Kadınlar Avrupa Kulüpler Şampiyonası Trophy'de Gaziantep Polisgücü, İskoçya ekibi Clydeslade Western'i 4-2 yendi.

Alanya Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonun ikinci gün ilk müsabakasında Gaziantep Polisgücü, Clydeslade Western takımını 4-2 mağlup etti.

Türk temsilcisi, dördüncü maçında saat 18.30'da İrlanda'dan Railway Union takımı ile karşılaşacak. Gaziantep ekibi son maçını yarın saat 13.00'te İngiltere'den Buckingham takımı ile oynayacak.

Lig usulü oynanan müsabakalarda Gaziantep Polisgücü'nün yanı sıra, İngiltere'den Buckhingham, İskoçya'dan Clydeslade Western, İrlanda'dan Railway Union, Çekya'dan Slavia Prag ve Avusturya'dan SV Arminen takımları yer alıyor.

Mehmet Kaplan: "Kupayı Gaziantep'e götüreceğiz"

Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman şampiyonluk hedefiyle yola çıktıklarını söyledi.

Bugün oynadıkları maçı da kazanarak şampiyonada 3'te 3 yaptıklarını hatırlatan Kaplan, "Bugün önemli ve güçlü bir rakibi yendik. Bu akşam ve yarın oynayacağımız maçları da kazanarak kupayı Gaziantep'e götüreceğiz. Bu organizasyonu şampiyon tamamlayarak Avrupa'nın en iyi 8 takımı arasına girmek istiyoruz." diye konuştu.

Kaplan şampiyona iyi hazırlandıklarını oynadıkları oyun ve galibiyetlerle bir kez daha gösterdiklerini kaydederek, Gaziantep Polisgücü olarak iyi bir ev sahipliği de yaptıklarını sözlerine ekledi.