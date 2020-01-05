: Salon Hokeyi Kadın Milli Takımı'nın hedefi şampiyonluk

05.01.2020 11:48 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:51

Salon Hokeyi Kadın Milli Takımı'nın genç oyuncusu Ece Şahiner, 24 Ocak'ta Hırvatistan'da başlayacak Avrupa Şampiyonası C2 Finalleri'nde şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.

Kırıkkale'de spora voleybol ile başlayan ancak antrenörünün tavsiyesi üzerine 13 yaşındayken salon hokeyine yönelen Ece Şahiner, başarılı performansıyla göz dolduruyor.

Kırıkkale Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Ece Şahiner, 13 yaşına kadar hokeyin adını bile duymadığını belirtti.

Hokeyde 6 yılı geride bırakan 19 yaşındaki oyuncu, bu branşta kısa sürede önemli mesafeler katedip milli sporcu oldu.

Avrupa Şampiyonası C2 Finalleri'ne hazırlanan Salon Hokeyi Kadın Milli Takımı'nın Trabzon kampında AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ece Şahiner, hedeflerinin şampiyonluk olduğunu kaydetti.

Eğitim hayatı boyunca başarılı bir öğrenci olduğunu dile getiren Ece Şahiner, sporda da başarı elde etmek için voleybola başladığını ifade etti.

Ece Şahiner, bir süre sonra antrenörünün tavsiyesiyle hokeye yöneldiğini belirterek, "Başarıyı hayal ederek hokeye başladım ve çok şükür hedeflediğim yerdeyim. Milli sporcu oldum ve hokey hayatımda birçok şeyi değiştirdi." diye konuştu.

Ay-yıldızlı formayı gururla giydiğinin altını çizen genç oyuncu, şöyle devam etti:

"Burada Avrupa Şampiyonası C2 Finalleri'ne hazırlanıyoruz. İnşallah güzel başarılarla döneceğiz. Hedefimiz şampiyonluk. Şampiyon olmak için de yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. İlk günkü heyecanla başarılı olmak için ter döküyorum ve Avrupa Şampiyonası'nda da başarılarıma yenisini eklemenin planını yapıyorum."

Ece Şahiner, hokeyde kardeşine de rol model olduğunu aktararak, "Beş kardeşiz ve küçük kardeşimi de hokeye başlattım. Hokey, gerçekten önü açık bir branş. O nedenle üniversite eğitimimi tamamlayıp, başarılı sporcular yetiştirmek ve ülkeme hizmet etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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