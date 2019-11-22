Salon Hokeyi Erkekler Süper Lig 1. etap müsabakaları Amasya'da başladı

22.11.2019 14:06 | Son Güncelleme: 22.11.2019 14:06

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından düzenlenen Salon Hokeyi Erkekler Süper Lig 1. etap karşılaşmaları Amasya'da başladı.

Amasya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalara Amasya Belediye Gençlik Spor Kulübü, Selçuklu Belediyesi Spor Kulübü, Gaziantep Doruk Spor Kulübü, Malatya Hokey Spor Kulübü, Gaziantep Polisgücü, Bolu Belediyesi Spor Kulübü, Nizip Belediyesi Spor Kulübü, Nizip Gençlik Spor Kulübü, Osmaniye Gençlik Spor Kulübü ve Kahramanmaraş Hokey Kulübü takımları katıldı.

Türkiye Hokey Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ali Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada, hokeyin Türkiye'de her geçen gün daha da iyi bir konuma geldiğini belirterek, "Amasya'daki ilk etap müsabakaları 26 Kasım'da bitecek. İkinci etap ocak ayı içerisinde oynanacak. Bu iki etap sonunda şampiyon olan takımımız ülkemizi Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda temsil edecek." dedi.

Açılış maçında Nizip Belediyesi Spor Kulübü, Selçuklu Belediyesi Spor Kulübünü 4-2 mağlup etti.

Kaynak: AA