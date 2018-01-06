Salon Hokeyi - Bolu Belediyespor, Sezonu Şampiyon Tamamladı

Salon hokeyinde Kadınlar Süper Lig 2. etap müsabakaları sona ererken, Bolu Belediyespor 2017-2018 sezonu şampiyonu oldu.



İlk etap maçları Mersin'de gerçekleştirilen ligin 2. etap müsabakaları ise 7 takımın katılımıyla Alanya Atatürk Spor Salonu'nda yapıldı.



Ligde oynadığı 12 maçta 11 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Bolu Belediyespor, topladığı 33 puanla şampiyonluğa ulaştı.



Bolu Belediyespor ile aynı puana sahip Gaziantep Polisgücü, ikili averajda rakibinin gerisinde kalarak sezonu ikinci, Gaziantep Dorukspor ise üçüncü tamamladı.



Ligde en iyi oyuncu ödülünü Bolu Belediyespor'dan Perihan Küçükkoç, en iyi kaleci ödülünü de aynı takımdan Selin Güzeller aldı. Ligin en golcü oyuncusu olan Gaziantep Polisgücü'nden Fatma Songül Gültekin'e de ödül verildi.



Dereceye giren takım ile sporculara kupa ve madalyalarını, Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Erdal Tamrak ile Türkiye Hokey Federasyonu yetkilileri verdi.