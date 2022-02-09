Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası heyecanı Alanya'da yaşanacak

ALANYA, ANTALYA (AA) - Salon hokeyinde Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en üst organizasyonu olan Avrupa Kulüpler Şampiyonası, 11-13 Şubat'ta Antalya'nın Alanya ilçesinde düzenlenecek.

Türkiye Hokey Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi Gaziantep Polisgücü Erkek Takımı'nın temsil edeceği organizasyonda, kendi liglerinde şampiyon olan Avrupa'nın en iyi 7 takımı yer alacak.

Gaziantep Polisgücü'nün yanı sıra Rusya'nın Dinamo Elektrostal, Hırvatistan'ın Klub Zelina, Polonya'nın AWF Poznan, Avusturya'nın Post SV, Belarus'un HC Minsk ve İspanya'nın Sanse Complutense takımı, Avrupa'nın en iyisi unvanını elde etmek için mücadele verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Sadık Karakan, "Avrupa'nın en üst organizasyonunda ülkemizi temsil edecek Gaziantep Polisgücü Spor Kulübüne başarılar diliyorum. İnanıyorum ki geçmişte olduğu gibi Gaziantep Polisgücü bu zorlu şampiyonada da ülkemizi onurlandıracak bir sonuç elde edecektir." ifadelerini kullandı.

Gaziantep Polisgücü Spor Kulübü Başkanı Mehmet Kaplan ise Avrupa'nın en üst organizasyonunda mücadele etmenin oldukça zor olduğunu belirterek, "Takımımıza inanıyorum. Avrupa'nın en iyi takımları arasında artık Gaziantep Polisgücü de var. Burada kalıcı olacağımıza ve iyi neticeler alacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Alanya Atatürk Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı Salon Hokeyi Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda, Gaziantep Polisgücü'nün maç programı şöyle:

11 Şubat:

12.30 Gaziantep Polisgücü-HC Minsk

18.30 Gaziantep Polisgücü-Post SV

12 Şubat:

12.30 Gaziantep Polisgücü-AWF Poznan

18.30 Gaziantep Polisgücü-Dinamo Elektrostal

13 Şubat:

12.30 Gaziantep Polisgücü-Klub Zelina

18.30 Gaziantep Polisgücü-Sanse Complutense

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