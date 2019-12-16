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Salon Hokeyi 1. Lig maçları Malatya'da tamamlandı

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından organize edilen Kadın ve Erkekler Salon Hokeyi 1. Lig maçları Malatya'da oynandı.

16.12.2019 17:02 | Son Güncelleme: 16.12.2019 17:37
Salon Hokeyi 1. Lig maçları Malatya'da tamamlandı

Hokey Federasyonu tarafından organize edilen Kadın ve Erkekler Salon Hokeyi 1. Lig maçları 'da oynandı.

Yeşiltepe Salonu'nda 12 Aralık'ta başlayan müsabakalar bugün tamamlandı.

Kadınlarda birinci olan Malatya Anadolu Ateşi Spor Kulübü ile ikinci olan Haydarpaşa Spor Kulübü Süper Lig'e yükseldi.

Erkeklerde ise birinci olan Suruç Hokey Spor Kulübü ile ikinci olan Nizip Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü Süper Lig'e yükselen takımlar oldu.

Müsabakaların tamamlanmasının ardından kupa ve madalyaları düzenlenen törenle verildi.

Kaynak: AA
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