Salon Çalışanı, Düğünden Kaçırıp Tecavüz Ettiği Küçük Kızın Başını Taşla Ezerek Öldürdü

Salon Çalışanı, Düğünden Kaçırıp Tecavüz Ettiği Küçük Kızın Başını Taşla Ezerek Öldürdü

Hindistan'da ailesi ile katıldığı düğünden kaçırılan 6 yaşındaki kız çocuğu, tecavüze uğradıktan sonra başı taşla ezilerek vahşice öldürüldü.

Hindistan'da 6 yaşındaki kız çocuğu, ailesi ile beraber katıldığı bir düğünden bir adam tarafından kandırılıp kaçırıldı. Yakınları ve polis tarafından düğün salonun yakınındaki ağaçlık bir alanda cansız bedeni bulunan kızın tecavüze uğradığı ve taşla kafasının parçalandığı anlaşıldı.

HEDİYE VERİP KANDIRDI

Güvenlik kamerası görüntülerinde kızın gece saat 11:30 sularında bir adam tarafından bir şeyler verildikten sonra çıkarılıp götürüldüğü tespit edildi.

TECAVÜZCÜ KATİL DÜĞÜN SALONU ÇALIŞANI ÇIKTI

Küçük kızın aniden ortadan kaybolmasından sonra anne ve babası, durumu polise bildirdi. Saatler süren aramadan sonra kızın cansız bedeni düğün yapılan yerin beş yüz metre uzağında bulundu. Güvenlik kamerası görüntülerinde tespit edilip yakalanan adamın düğün salonlarında yemek hizmeti veren bir şirketin çalışanı olduğu belirtildi.

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