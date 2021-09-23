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Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu için geri sayım başladı

AA / Behçet Alkan - Haberler | Spor
Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu için geri sayım başladı

Türkiye'de atletizmin gelişimi ve genç sporcuların ultra maratonlara yönelmesi amacıyla düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu, 16-17 Ekim'de "İyilik peşinde koş" temasıyla gerçekleştirilecek.

Türkiye'de atletizmin gelişimi ve genç sporcuların ultra maratonlara yönelmesi amacıyla düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu, 16-17 Ekim'de "İyilik peşinde koş" temasıyla gerçekleştirilecek.

Unesco Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya, Salomon Ultra Trail Koşusu'nda yaklaşık 3 bin sporcuyu ağırlarak, bir kez daha dünyanın en önemli uzun mesafe patika koşusuna ev sahipliği yapacak.

Bölgenin doğal, tarihi ve kültürel güzellikleriyle bezeli parkurda düzenlenecek yarışta sporcular, 119, 63 ve 38 kilometrelik üç farklı etapta ter dökecek.

Sivil toplum kuruluşlarının projeleri için koşmak isteyen gönüllülerin kullandığı yardımseverlik koşusu web platformu olan "Adım Adım" ile iş birliğinin hayata geçildiği etkinlikte, sporcular bağış toplanmasını da sağlayacak.

Salomon Kapadokya Ultra-Trail'de "Adım Adım" ile birlikte toplanacak bağışlar, toplumsal değer yaratan projelerde kullanılacak.

Etkinlikle ilgili bağışlar "https://ipk.adimadim.org/etkinlikler/projelistesi'id=915&etkinlik_adi=Salomon+Cappadocia-2021" adresinden gerçekleştirilebilecek.

AA / Behçet Alkan - Spor Haberleri
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