Salomon Cappadocia Ultra-Trail Koşusu başladı

19.10.2019 11:15

Salomon Cappadocia Ultra-Trail Koşusu, 80 ülkeden 2 bin 650 sporcunun katılımıyla başladı.

Salomon'un isim sponsorluğunda gerçekleştirilen organizasyonda, 119 ve 63 kilometrelik yarışların startı, Ürgüp ilçe merkezinde sabah erken saatlerde verildi.

Sporcular, 119 kilometrelik parkuru, Ortahisar, İbrahimpaşa, Göreme, Uçhisar, Çavuşin, Akdağ, Mustafapaşa, Damsa Barajı, Taşkınpaşa, Karlık ve Taşocağı'ndan geçip Ürgüp'te tamamlayacak.

63 kilometrelik parkurda ise Ortahisar, İbrahimpaşa, Göreme, Uçhisar, Kızılçukur Vadisi, Çavuşin, Akdağ geçilerek, koşu Ürgüp'te tamamlanacak.

Rekor katılım

Organizatör Aydın Ayhan Güney, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 119 ve 63 kilometrelik parkurda binin üzerinde sporcunun yarıştığını söyledi.

Saat 10.00'da başlayacak kısa parkurda da bin 500 sporcunun yarışacağını dile getiren Güney, "Bu sene rekor katılım oldu. 6 yılın en büyüğü. Her yıl artarak devam ediyor. Bu sene özellikle yabancıların ilgisi açısından çok memnunuz. Hedefimiz ilerleyen yıllarda daha çok uluslararası sporcuya ev sahipliği yapmak. Şu an dünyanın en önemli 15 yarışından biri. Daha üst sıralara çıkmak istiyoruz." diye konuştu.

Salomon Cappadocia Ultra-Trail, 119, 63 ve 38 kilometrelik 3 parkurda koşuluyor.

Kaynak: AA