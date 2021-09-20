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Salomon, Cappadocia Ultra-Trail'e desteğe devam edecek

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Salomon, Cappadocia Ultra-Trail'e desteğe devam edecek

Türkiye'de ultra-trail (ultra maraton/patika koşusu) branşının öncü markası Salomon, ülkemizin önemli organizasyonlarından biri olan Salomon Cappadocia Ultra-Trail ile iş birliğini 5 yıl daha sürdürecek.

Türkiye'de ultra-trail (ultra maraton/patika koşusu) branşının öncü markası Salomon, ülkemizin önemli organizasyonlarından biri olan Salomon Cappadocia Ultra-Trail ile iş birliğini 5 yıl daha sürdürecek.

2016 yılından bu yana isim sponsoru olduğu bu dev organizasyon sayesinde yüzlerce ultra atletin yetişmesine katkı sağlayan Salomon Türkiye, yeni anlaşma kapsamında 2026 yılına kadar, Argeus Travel & Events tarafından Ürgüp'te gerçekleştirilen Cappadocia Ultra-Trail'e ismini verecek.

İlk yılından bu yana gerek parkur kalitesi gerekse hizmet çeşitliliği sayesinde çok uzak coğrafyalardan sporcuların Kapadokya'ya gelmesini ve bölge ekonomisinin kalkınmasını sağlayan Salomon Cappadocia Ultra-Trail, bugüne kadar katılımcı sayısını 15 kat artırmayı da başarmıştı. Yedinci kez, 16-17 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek dev organizasyona bu yıl yaklaşık 3.000 sporcunun katılması bekleniyor.

Salomon'un elit atletleri, peribacalarının eteklerinde koşmaya devam edecek

Hem ülkemizin tanıtımına katkı sağlamak hem de genç Türk atletleri şampiyonlarla buluşturmak için Salomon'un elit yabancı atletlerini Kapadokya'ya getiren Salomon Türkiye, gelecekte de bu projesini sürdürecek. Böylece tüm dünyanın tanıdığı elit atletler, her yıl Ekim ayında peribacalarının eteklerinde koşmaya devam edecek. - İSTANBUL

Salomon, Cappadocia Ultra-Trail'e desteğe devam edecek

Salomon, Cappadocia Ultra-Trail'e desteğe devam edecek

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