Salomon Cappadocia Ultra-Trail'e 3 bine yakın sporcunun katılması bekleniyor

Salomon Cappadocia Ultra-Trail yarışlarına, bu yıl 3 bine yakın sporcunun katılması bekleniyor.

Salomon Cappadocia Ultra-Trail yarışlarına, bu yıl 3 bine yakın sporcunun katılması bekleniyor.

Bir kez daha Ultra-Trail World Tour statüsünde düzenlenecek ve sporcuların dünya şampiyonluğu için kritik puanlar kazanmasını sağlayacak organizasyon, 16-17 Ekim'de Kapadokya'da gerçekleştirilecek.

Yarışlar için katılımcılar, "https://cappadociaultratrail.com/" adresinden kayıt yaptırabilecek.

Katılımcılar, 119 kilometrelik Salomon Cappadocia Ultra-Trail (CUT), 63 kilometrelik Cappadocia Medium Trail (CMT) ve 38 kilometrelik Cappadocia Short Trail (CST) olmak üzere üç farklı kategoride yarışacak.

Salomon Cappadocia Ultra-Trail, bu yıl ilk kez Ultra-Trail World Tour TV'den de canlı yayımlanacak.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Nevşehir Valiliği, Ürgüp Belediyesi ve Türkiye Atletizm Federasyonunun kurumsal destekçileri olacağı yarışa Salomon, geride kalan 5 yılda olduğu gibi bu yıl ve gelecek 5 yılda da isim sponsoru olarak desteğini sürdürecek.

Bayrak yarışı konseptinde organize edilecek Cappadocia Team Games Yarışı da bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever