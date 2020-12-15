Salomon Cappadocia Ultra-Trail 16-17 Ekim 2021'de yapılacak

Salomon Cappadocia Ultra-Trail yarışları, 16-17 Ekim 2021'de yapılacak.

Argeus Travel & Events tarafından Salomon isim sponsorluğunda, yedincisi gerçekleştirilecek organizasyonun kayıtları da başladı.

Bir kez daha Ultra-Trail World Tour statüsünde düzenlenecek ve sporcuların dünya şampiyonluğu için kritik puanlar kazanmasını sağlayacak organizasyon için katılımcılar, "https://cappadociaultratrail.com/" adresinden kayıt yaptırabilecek.

Patika koşusunun önemli isimlerinin her yıl Kapadokya'ya gelmesini sağlayan organizasyon, 2021 yılında da elit atletlere ev sahipliği yapacak.

Yarışlar, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl yapılamamıştı.

Katılımcılar, 119 kilometrelik Salomon Cappadocia Ultra-Trail (CUT), 63 kilometrelik Cappadocia Medium Trail (CMT) ve 38 kilometrelik Cappadocia Short Trail (CST) olmak üzere üç farklı kategoride yarışacak.

Organizasyon kapsamında Cappadocia Team Games yarışı da ilk kez 2021'de gerçekleştirilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan