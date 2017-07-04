Salman'dan Bozbey'e Ziyaret

Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i makamında ziyaret etti.



Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i Halk Evi'ndeki makamında ziyaret etti. Başkan Bozbey, 1 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanan 7033 sayılı 'Sanayinin Geliştirilmesi ve Üretimin Desteklenmesi' maksadıyla çıkarılan bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılmasıyla ilgili kanun hakkında da açıklamalarda bulundu. "Planlı sanayi alanlarında üretim yapan sanayicilerin tapu ve kadastro harçlarından, damga vergisinden ve emlak vergisinden muaf tutulması ve enerji giderlerinin azaltılması sonucunda üretim maliyetlerinin düşürülmesiyle" ilgili çıkartılan kanunu değerlendiren Bozbey, Nilüfer'de 7 tane organize sanayi bölgesi bulunduğunu hatırlattı.



Bozbey, kanunun yürürlüğe girmesiyle, belediye bütçesinin yüzde 15'inin azaldığını söyledi. Bozbey, "Sanayi bölgelerinde muafiyet getirildi ve Nilüfer'de toplamda 7 tane organize sanayi bölgesi var. Bütçemizde yüzde 15 kayıp oluştu. Vergilerde zaten düşüş var ve şimdi sanayiden gelen 50 milyon liralık gelirimiz de kaybolacak. Belediyeler bütçe konusunda sanayiye getirilen vergi muafiyetiyle birlikte sıkıntıya düşecekler" dedi.



Yalova Belediye Başkanı Salman da, Nilüfer Belediyesi'nin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirterek Başkan Bozbey'e Yürüyen Köşk'ün maketini ve köşkün bahçesinde bulunan yaklaşık 400 yaşında olan ağacın kurumuş yaprağını sundu. - BURSA