Salman Barajının sulama şebekesinin yapım ihalesi tamamlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, İzmir Karaburun'da inşası tamamlanan Salman Barajının suyunu 1790 dekar arazi ile buluşturacak sulama şebekesinin yapım ihalesinin tamamlandığını bildirdi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin en az yağış alan bölgelerinden Karaburun'daki arazileri suyla buluşturacak Selman Barajı'nın sulama şebekesi çalışmaları bahar aylarında başlayacak, 1 yıl içinde tamamlanacak, 2023 yılından itibaren şebekeye su verilmeye başlanacak.

Temelden yüksekliği 51,6 metre olan ve 4,1 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Salman Barajının iletim şebekesi tamamlandıktan sonra Çeşme Yarımadası'na yılda 900 bin metreküp içme suyu temin edecek, 1790 dekar arazi de basınçlı borulu sistemle sulanacak.

Salman Barajı ve Sulama Projesinin bölge ve ülke ekonomisine 2021 rakamları ile 2 milyon lira ek katkı sağlaması bekleniyor.

Açıklamada, konuya ilişkin görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, bölgedeki yüzlerce üreticinin yıllardır Salman Barajı'nın suyunu beklediğini ifade etti.

DSİ olarak sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirten Yıldız, "Bir yandan Çeşme Yarımadası'na Karareis ve Salman barajlarından içme suyu verebilmek için iletim hattı çalışmalarımızı sürdürürken, sulama inşaatına da start veriyoruz. Amacımız planladığımız süre içinde inşaatı tamamlayarak, 1790 dekar araziyi modern sulama ile tanıştırabilmek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır