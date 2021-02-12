Salman Barajının sulama şebekesinin yapım ihalesi tamamlandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Salman Barajının sulama şebekesinin yapım ihalesi tamamlandı

12.02.2021 09:53 | Son Güncelleme: 12.02.2021 09:53
Salman Barajının sulama şebekesinin yapım ihalesi tamamlandı

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, İzmir Karaburun'da inşası tamamlanan Salman Barajının suyunu 1790 dekar arazi ile buluşturacak sulama şebekesinin yapım ihalesinin tamamlandığını bildirdi.

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, İzmir Karaburun'da inşası tamamlanan Salman Barajının suyunu 1790 dekar arazi ile buluşturacak sulama şebekesinin yapım ihalesinin tamamlandığını bildirdi.

DSİ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'nin en az yağış alan bölgelerinden Karaburun'daki arazileri suyla buluşturacak Selman Barajı'nın sulama şebekesi çalışmaları bahar aylarında başlayacak, 1 yıl içinde tamamlanacak, 2023 yılından itibaren şebekeye su verilmeye başlanacak.

Temelden yüksekliği 51,6 metre olan ve 4,1 milyon metreküp su depolama hacmine sahip Salman Barajının iletim şebekesi tamamlandıktan sonra Çeşme Yarımadası'na yılda 900 bin metreküp içme suyu temin edecek, 1790 dekar arazi de basınçlı borulu sistemle sulanacak.

Salman Barajı ve Sulama Projesinin bölge ve ülke ekonomisine 2021 rakamları ile 2 milyon lira ek katkı sağlaması bekleniyor.

Açıklamada, konuya ilişkin görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, bölgedeki yüzlerce üreticinin yıllardır Salman Barajı'nın suyunu beklediğini ifade etti.

DSİ olarak sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirten Yıldız, "Bir yandan Çeşme Yarımadası'na Karareis ve Salman barajlarından içme suyu verebilmek için iletim hattı çalışmalarımızı sürdürürken, sulama inşaatına da start veriyoruz. Amacımız planladığımız süre içinde inşaatı tamamlayarak, 1790 dekar araziyi modern sulama ile tanıştırabilmek." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Merve Özlem Çakır

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Osman Kavala Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Beren Saat Aleyna Tilki Burcu Biricik
Spor Ömer Ali Erol Bulut Cenk Tosun Mahmut Tekdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kar İzmir İntihar Mahkeme
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Salman Barajının sulama şebekesinin yapım ihalesi tamamlandı - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 09:56:22. #1.15#
title