Şallı'nın Evli Sevgilisi Çocuklarını Kaçırıp Eşine "Ya Dön ya da Tek Kuruş Almadan Boşan" Demiş

Eski manken Ebru Şallı'nın sevgilisi Uğur Akkuş'un 10 yıllık eşi Gonca Akkuş, şoke eden iddialarda bulundu. Gonca Akkuş, "Eşim çocuklarımı kaçırdı. 'Benden tek kuruş almadan boşanırsın ya da evine dönersin' diyor. Ebru'ya da yazıklar olsun." ifadelerinde bulundu.

"NE EBRU'DAN NE DE BENDEN VAZGEÇİYOR"

Gonca Akkuş ifadelerine şöyle devam etti: "Eşim 'Annem çok hasta çocukları görmek istiyor' diye oğlumu ve kızımı aldı. Üç haftadır onları benden kaçırıyor, konuşturmuyor. 'Ya eve döneceksin ya da tek kuruş talep etmeden benden boşanacaksın yoksa çocukları bir daha göremezsin' diyor. Galiba ben eve döneyim, o da Ebru ile ilişkisini sürdürsün istiyor."

GONCA AKKUŞ: AŞKLARINI YAŞASINLAR BİZİ RAHAT BIRAKSINLAR

Bu işten Ebru Şallı'nın haberi olup olmadığını bilmeyen Gonca Akkuş, "Eğer Ebru biliyorsa ona da yazıklar olsun. Bir anne olarak, empati yapmasını beklerdim. Çocuklarım ve ben acı çekiyoruz. Neden günahta bu kadar ısrarcı olduklarını merak ediyorum, aşklarını yaşasınlar bizi rahat bıraksınlar. Çok acı çekiyorum, çocuklarımdan bir gün bile ayrı kalmamıştım." dedi.