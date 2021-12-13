Sallı DEMİRKIRAN hakkın rahmetine kavuşmuştur. - Haberler
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Sallı DEMİRKIRAN hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Sallı DEMİRKIRAN hakkın rahmetine kavuşmuştur.
Habermetre - Haberler | Toplum

Sallı DEMİRKIRAN hakkın rahmetine kavuşmuştur.

Sallı DEMİRKIRAN hakkın rahmetine kavuşmuştur. İlimiz Tekke köyü sakinlerinden Merhum Bayram DEMİRKIRAN'ın eşi Turgut, Pehlül, Hasan ve İsmail DEMİRKIRAN'ın anneleri Sallı DEMİRKIRAN hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi bugün ikindi namazını müteakip aynı köyde toprağa verilecektir. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Taziye tel. İsmail DEMİRKIRAN: 0535 957 04 51

13 Aralık 2021, Pazartesi

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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