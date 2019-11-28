Sallanmaya devam eden Arnavutluk yaralarını sarmaya çalışıyor

28.11.2019 16:24 | Son Güncelleme: 28.11.2019 16:24

Arnavutluk'ta meydana gelen 6,3 büyüklüğündeki depremde Dıraç ve çevresinde birçok yapı yıkılırken, depremzedeler hasar gören ev ve binalardan alabildikleri eşyalarıyla bölgedeki otellere veya daha güvenli binalara yerleşiyor.

Salı günü sabah saatlerinde meydana gelen depremde Dıraç ve çevresinde yürütülen arama kurtarma çalışmalarında şimdiye kadar 45 kişiye ulaşılırken hala enkaz altında kalanlar olabileceği ifade ediliyor.

Sokakta kalanlar için de Dıraç'ın birkaç bölgesinde çadırlar kurulurken, bugünden itibaren çadırlarda kalanların, otel veya diğer güvenli binalara yerleştirilme süreci başladı.

Sağlık Bakanlığı, Dıraç'ın Thumane ilçesinde arama kurtarma çalışmalarının sonlandığını bildirirken, Dıraç'ın diğer bölgelerinde başta Türkiye olmak üzere farklı ülkelerden gelen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

"Ev yaşanmaz hale geldi"

Dıraç'ın merkezine yakın Kenete bölgesinde sahada incelemelerde bulunan AA ekibi, birkaç binanın kısmen yıkıldığını, bazılarının yan yattığını, birçoğunun kullanılamaz hale geldiğini gözlemledi.

AA ekibi ayrıca Dıraç merkezindeki 10 katlı bir binada oluşan hasarı ve bina sakinlerinin eşyalarını dışarı çıkardığı anları görüntüledi.

Söz konusu binanın altıncı katında yaşayan Dıraçlı Aida Ballabani, AA muhabirine yaptığı Türkçe açıklamada, depreme evde yakalandıklarını ve şok olduklarını söyledi.

Ballabani, "Hala şoktayız. Deprem sonrasında gördüğünüz gibi ev yaşanmaz hale geldi. Hala kendimize gelemiyoruz. Önemli olan çocuklarımız kurtuldu, biz kurtulduk, hayattayız. Allah'a şükrediyoruz." diye konuştu.

Doğal afet durumu ilan edildi

Bölgede küçük artçı sarsıntıların yanı sıra dün 5,6 ve bugün 5,1 büyüklüğünde 2 deprem daha meydana geldi.

Depremden dolayı ülke genelinde 40 kişi hayatını kaybederken, 750'den fazla kişi yaralandı.

Bakanlar Kurulu kararıyla, deprem nedeniyle başkent Tiran ve Dıraç'ta 30 günü geçmeyecek süreyle doğal afet durumu ilan edildi.

Yardım eli uzatan ilk ülke Türkiye oldu

Dün gece Dıraç'ın plaj bölgesindeki otel enkazında incelemelerde bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Türkiye'nin yaptığı yardımların unutulmayacağını belirtti.

Büyükelçilik, AFAD, TİKA, Kızılay gibi kurumlarıyla Türkiye, depremin ardından Arnavutluk'a yarım eli uzatan ilk ülke oldu.

AFAD ekipleri arama kurtarma çalışmalarına dahil olurken, TİKA depremzedelere battaniye ve gıda yardımında bulunuyor. Türk Kızılay da Türkiye'den yola çıkan TIR'ların Arnavutluk'a ulaşmasıyla depremzedeler için 120 civarında çadır kuracak.

Öte yandan, Arnavutluk Cumhurbaşkanı İlir Meta'nın, Arnavutların en önemli milli bayramı olan "28 Kasım - Bayrak ve Bağımsızlık Günü" dolayısıyla düzenleyeceği devlet resepsiyonunu iptal ettiği açıklandı.

Kaynak: AA