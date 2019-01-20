Salkım Domates Üreticisini Sevindirdi

Mersin'in Erdemli ilçesinde seralarda yoğun olarak üretimi yapılan salkım domatesin kilogramının tarlada 4 liradan alıcı bulması üreticileri sevindirdi.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçenin salkım domates üretimiyle öne çıktığını söyledi.

İlçe genelinde 27 bin dekar alanda serada domates yetiştiriciliği yapıldığını bildiren Şahin, "Bu alanda yaklaşık 216 bin tona yakın üretim sağlanmakta. Bu rakam ülke ve bölge ekonomisine limon üretiminden sonraki en büyük katma değerimizdir." dedi.

Bu yıl salkım domatesin fiyatının da iyi olduğunu aktaran Şahin, şöyle devam etti:

"Geçen yıl güz döneminde dikilen salkım domatesin fiyatı 3 lira civarında olurken, bu yıl aynı dönemde dikilen ürünlerin 4 liradan alıcı bulması başta üreticiler olmak üzere bu sektörden kazanç elde eden herkesi sevindiriyor. Bu yıl hem yaylalarda hem de sahildeki seralarda yetiştirilen domateslerimiz iyi para etti, çiftçimiz borçlarını temizledi."

Şahin, yetiştirilen ürünlerin özellikle marketlerde büyük ilgi gördüğünü, Irak ve İsrail başta olmak üzere çeşitli ülkelere de ihraç edildiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA