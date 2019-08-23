Salıpazarı'nda sel: 1 ölü
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Salıpazarı'nda sel: 1 ölü

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen selde kaybolan bir kişinin cesedine ulaşıldı.

23.08.2019 13:57
Salıpazarı'nda sel: 1 ölü

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen selde kaybolan bir kişinin cesedine ulaşıldı.


Edinilen bilgiye göre, Salıpazarı ilçesi Kırgıl Mahallesi Karşı mevkisinde yoğun yağıştan dolayı sel meydana geldi. Meydana gelen selde A.Y. isimli bir şahıs sulara kapılıp kayboldu. Durum üzerine polis ve 112 acil servis ekiplerine haber verildi. Yapılan çalışmanın ardından kaybolan şahsın cesedine ulaşıldığı öğrenildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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