Salıpazarı'nda Ruhsatsız Tabanca ve Tüfek Ele Geçirildi
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.
Samsun İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Salıpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince 3 adreste arama yapıldı. Arama neticesinde 1 adet ruhsatsız tabanca, tabancaya ait iki adet şarjör, yaklaşık 100 adet mermi ve 4 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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