Salıpazarı'nda narkotik operasyonu
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Salıpazarı'nda narkotik operasyonu

04.11.2020 12:39 | Son Güncelleme: 04.11.2020 12:43
Salıpazarı'nda narkotik operasyonu

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yapılan operasyonda 125 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yapılan operasyonda 125 gram kubar esrar maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Salıpazarı İlçe Emniyet Amirliği ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda takibe alınan bir araçtan esrar maddesi elde edildi. İlçe Emniyet Amirliği tarafından uyuşturucu madde imal, ticareti ve kullanımına yönelik yaptığı çalışmalar neticesinde takibe aldıkları araçtan 125 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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