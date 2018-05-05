Salıpazarı'nda Hıdırellez Şenliği Yapıldı

Samsun'un Salıpazarı ilçesine bağlı Avut Mahallesi'nde her yıl düzenlenen Hıdırellez Şenlikleri'nin bu yıl 19'uncusu yapıldı.

Mahalledeki futbol sahasında yapılan şenliklerde yerel sanatçılar söyledikleri türkülerle izleyicileri eğlendirdi, çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Mahalle muhtarı Hüseyin Gürkan, şenliklerine her yıl daha fazla insan geldiğini belirterek, "Şenliğimizin bu sene 19'uncusunu düzenliyoruz. Ömrümüz yettiğince şenliğimizi devam ettireceğiz. İnanıyorum ki bizden sonraki nesiller de şenliğimizi sürdüreceklerdir." dedi.