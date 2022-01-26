Salıpazarı'nda ahır çökmesi sonucu hayvanlar telef oldu - Haberler
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Salıpazarı'nda ahır çökmesi sonucu hayvanlar telef oldu

Salıpazarı'nda ahır çökmesi sonucu hayvanlar telef oldu

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yoğun kar yağışı sonucu çöken ahırda büyükbaş hayvanlar telef oldu.

SALIPAZARI, SAMSUN (İHA) - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yoğun kar yağışı sonucu çöken ahırda büyükbaş hayvanlar telef oldu.

Salıpazarı'nda yaşanan yoğun kar yağışı nedeniyle bazı bölgelerde kar kalınlığı 1,5 metreyi aştı. Çatılarda biriken kar nedeniyle bazı sera ve ahırların çatıları çöktü. İki büyükbaş hayvan telef oldu.

Salıpazarı ilçesi Fatsalılar Mahallesi'nde hayvancılıkla geçinen Ahmet Okur'a ait ahırın çatısı kar kalınlığı nedeniyle çöktü. Ahırda bulunan 10 büyükbaş hayvandan ikisi çöküntünün altında kalarak telef oldu.

Yukarıkestanepınar Mahallesi'nde ise İrfan Bahar'a ait ahır çatıda biriken karın ağırlığını taşıyamadı ve çöktü. Ahırın boş olması nedeniyle herhangi bir zayiat yaşanmadı. Muslubey Mahallesi'nde de bir sera yıkılarak kullanılamaz hale geldi. - SAMSUN

Salıpazarı'nda ahır çökmesi sonucu hayvanlar telef oldu

Salıpazarı'nda ahır çökmesi sonucu hayvanlar telef oldu

Salıpazarı'nda ahır çökmesi sonucu hayvanlar telef oldu

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Salıpazarı, Samsun, Ahır, kar, 3. Sayfa, Haber

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