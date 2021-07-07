Salıpazarı'nda 68 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
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Salıpazarı'nda 68 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Salıpazarı'nda 68 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 68 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde 68 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve KOM Şube Müdürlüğü ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışma neticesinde, bir adreste yapılan aramada yaklaşık 68 kök kenevir bitkisi, 117 gram kenevir tohumu, 71 gram kubar esrar, 3 gram toz esrar, fişek şeklinde sarılı vaziyette bir kısmı içilmiş esrar maddesi, 1 adet ruhsatsız 7,65 mm tabanca ve 30 adet 7,65x17 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak Çarşamba Cumhuriyet Başsavcılığınca şüpheli 1 şahıs hakkında başlatılan adli işlem devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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