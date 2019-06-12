Salıpazarı Kaymakamı Dinçer göreve başladı

Salıpazarı Kaymakamı Dinçer göreve başladı

Samsun'un Salıpazarı İlçe Kaymakamlığı görevine atanan Meriç Dinçer görevine başladı.

Salıpazarı Kaymakamı Dinçer göreve başladı

Samsun'un Salıpazarı İlçe Kaymakamlığı görevine atanan Meriç Dinçer görevine başladı.

Salıpazarı İlçe Kaymakamı Ali Osman Bulat'ın yurt dışı dil eğitimine gitmesiyle boşalan makama, Tokat Valiliğinde görevli Meriç Dinçer atandı. Salıpazarı Kaymakamlığına atanan Meriç Dinçer, ilçeye gelerek görevine başladı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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