Salıpazarı Kaymakamı Dinçer göreve başladı
Samsun'un Salıpazarı İlçe Kaymakamlığı görevine atanan Meriç Dinçer görevine başladı.
Samsun'un Salıpazarı İlçe Kaymakamlığı görevine atanan Meriç Dinçer görevine başladı.
Salıpazarı İlçe Kaymakamı Ali Osman Bulat'ın yurt dışı dil eğitimine gitmesiyle boşalan makama, Tokat Valiliğinde görevli Meriç Dinçer atandı. Salıpazarı Kaymakamlığına atanan Meriç Dinçer, ilçeye gelerek görevine başladı. - SAMSUN
Kaynak: İHA
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